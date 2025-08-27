Френският президент Еманюел Макрон заяви днес "пълната си подкрепа" за премиера на страната Франсоа Байру, който поиска следващия месец да бъде организиран рискован вот на доверие от разделения парламент , предаде "Франс прес", като се позова на говорителка на правителството.

По време на среща на кабинета Макрон призова още политическите партии във Франция "да подходят отговорно", каза пред репортери говорителката Софи Прима.

Френският премиер взе решението вчера и го аргументира с непопулярните планове на кабинета за намаляване на бюджетния дефицит на страната, който достигна 5,8 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) през миналата година – почти двойно над официалното равнище на ЕС от 3 на сто.

Този ход на Байру ще покаже дали има достатъчна политическа подкрепа в парламента, за да прокара пакета от икономически мерки на стойност почти 44 млрд. евро.

Редактор: Цветина Петрова