Французойка бе глобена със 110 евро по време на пътуване с влака Париж-Ван, защото котката ѝ е мяукала твърде шумно, съобщи изданието Daily BFMTV. Камий и нейният спътник Пиер са пътували с домашната им котка - Моне. Четириногото е пътувало в специален вагон, като за него е бил закупен и отделен билет на стойност седем евро.

Няколко от пътниците в купето обаче се оплакали от силното мяукане на котката, а контрольорът в превозното средство е наложил на дамата глоба за нарушаване на обществения ред.

Спасен котарак стана талисман на полицейско управление в Чили (ВИДЕО)

Стопанката на котката отказала да смени мястото си, защото сметнала исканията за неоснователни. „Несправедливо е да се глобяват хора, които пътуват с животни по всички правила“, каза Камий, която е оспорила глобата пред железопътната компания.

Това е третият подобен инцидент във Франция през 2025 г. - през януари пътник беше глобен за размяна на места с друг пътник, а през март жена с рак беше наказана за закупуване на билет след тръгване на влака. Правилата позволяват превоз на животни в транспортните средства на операторите, но оставят правото на контрольорите да предприемат действия в случай, че бъдат констатирани нарушения на правилата или комфорта на пътниците.

Юристи посочват, че подобни глоби рядко се оспорват - през 2024 г. само 15% от жалбите са били уважени. Пострадалата на свой ред заяви, че планира повече да не използва услугите на пътническия оператор, докато не получи обяснение от него.

Редактор: Цветисиана Костова