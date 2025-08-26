Спасен котарак се превърна в талисман на полицейски участък в чилийския град Порвенир. Животното на име Наруто е истинска интернет сензация и спечели сърцата на местните хора.

Заловиха котка, опитала да внесе дрога в затвор в Коста Рика (ВИДЕО)

Котаракът бягал от кучета, когато на помощ му се притекъл полицай Кристиан Гаридо. Шефът на управлението Рикардо Тереукан пък соделя, че котаракът се е превърнал в неразделна част от екипа.

Наруто се разхожда из коридорите на участъка, облечен в миниатюрна полицейска униформа. А облеклото му спечели галените прякори „Генерал Мичи“ и „Котбинеро“ – съчетание между „котка“ и Carabineros - названието на Националната полицейска служба на Чили.

Редактор: Станимира Шикова