Кадър/Видео:"Ройтерс"
-
Последни тестове преди откриването на най-високия мост в света (ВИДЕО)
-
Небесни феерия: Стотици хвърчила полетяха в небето над Шри Ланка (ВИДЕО)
-
Син дракон и медузи: Опасни морски обитатели затварят плажове в Средиземноморието
-
Състезание по езда на волове в Германия (ВИДЕО)
-
Ръчно изработени кукли от Русе печелят сърцата на колекционери от цял свят
-
Седмица след като си казаха „Да” - Torino, съпругата му Сара и малката Алиса пред NOVA
Животното на име Наруто се превърна в истинска интернет сензация
Спасен котарак се превърна в талисман на полицейски участък в чилийския град Порвенир. Животното на име Наруто е истинска интернет сензация и спечели сърцата на местните хора.
Заловиха котка, опитала да внесе дрога в затвор в Коста Рика (ВИДЕО)
Котаракът бягал от кучета, когато на помощ му се притекъл полицай Кристиан Гаридо. Шефът на управлението Рикардо Тереукан пък соделя, че котаракът се е превърнал в неразделна част от екипа.
Наруто се разхожда из коридорите на участъка, облечен в миниатюрна полицейска униформа. А облеклото му спечели галените прякори „Генерал Мичи“ и „Котбинеро“ – съчетание между „котка“ и Carabineros - названието на Националната полицейска служба на Чили.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни