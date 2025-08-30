Поредна мащабна руска атака е била извършена срещу цели в Украйна. Най-малко един човек е загинал, а десетки са ранени в югоизточния град Запорожие. Нанесени са щети на инфраструктурата и жилищни сгради.

Масирана руска атака: 550 дрона и ракети изстреляни срещу Украйна през изминалата нощ

Украинските въздушни сили съобщиха, че Русия е изстреляла над 500 дрона и 45 ракети. Съобщава се за експлозии близо до Черкаси и Чернигов. Взривове е имало и в Днепър и Киев.

Това се случва само няколко дни, след като Русия предприе най-смъртоносната си атака срещу украинската столица от юли насам. Загинаха 23 души, а десетки други бяха ранени в четвъртък.

Редактор: Станимира Шикова