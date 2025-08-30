Снимка: ЕПА/БГНЕС
Спортни новини (30.08.2025 - обедна)
Пожарът в Рила продължава да гори
Отбелязваме 148 години от Шипченската епопея
Обратна миграция: За първи път повече българи напускат Германия, отколкото пристигат
Как се движат цените на плодовете и зеленчуците на най-голямата борса у нас
Нулева реколта от царевица в Монтанско: Земеделци са пред фалит заради сушата
Нанесени са щети на инфраструктурата и жилищни сгради
Поредна мащабна руска атака е била извършена срещу цели в Украйна. Най-малко един човек е загинал, а десетки са ранени в югоизточния град Запорожие. Нанесени са щети на инфраструктурата и жилищни сгради.
Масирана руска атака: 550 дрона и ракети изстреляни срещу Украйна през изминалата нощ
Украинските въздушни сили съобщиха, че Русия е изстреляла над 500 дрона и 45 ракети. Съобщава се за експлозии близо до Черкаси и Чернигов. Взривове е имало и в Днепър и Киев.
Това се случва само няколко дни, след като Русия предприе най-смъртоносната си атака срещу украинската столица от юли насам. Загинаха 23 души, а десетки други бяха ранени в четвъртък.Редактор: Станимира Шикова
