Кон, акробат, тигър и 4-метров заек, изработени от тикви, са сред експонатите на ежегодния фестивал на растението. Той започна на 30 август и се проведе близо до източногерманския град Кемниц.

Общо 18 скулптури, изработени от хиляди декоративни и ядливи тикви, са показани в парка на замъка Лихтенвалд. Той е превърнат тази година в арена с циркова тематика.

Организаторите седмици наред изработвали творенията, като прикрепили няколкостотин тикви към дървени рамки. Резултатът са фигури с височина до 4 метра, вариращи от циркови животни до артисти.

Фестивалът, който ще продължи до 2 ноември, включва и лабиринт от тикви, образователна пътека с информация за есенното растение и сламена площадка за игра за деца.

Редактор: Калина Петкова