Съветът НАТО-Украйна ще се събере днес на извънредно заседание, съобщи украинският външен министър Андрий Сибиха, цитиран от "Ройтерс".

"Очакваме дискусиите да бъдат съсредоточени върху съвместни стъпки за адекватен отговор на отхвърлянето от Русия на усилията за мир и ескалиращия терор срещу Украйна", написа той в социалната мрежа "Екс".

Жертви и ранени след поредна мащабна руска атака срещу цели в Украйна

Украинска семейна двойка загина при руски удар по дома ѝ в Запорожка област, съобщи рано тази сутрин местната военна администрация, цитирана от "Франс прес".

"Руснаците атакуваха село Омелник с планиращи бомби. Разрушени са къщи. В една от тях беше убита двойка", се казва в изявление на ръководителя на военната администрация на Запорожка област Иван Федоров.

Редактор: Цветина Петрова