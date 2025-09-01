Силни средиземноморски ветрове принудиха флотилия, превозваща хуманитарна помощ за Газа и стотици пропалестински активисти, сред които и екоактивистката Грета Тунберг, да се върне обратно в Барселона, съобщиха организаторите.

„Поради небезопасни метеорологични условия извършихме пробно плаване и след това се върнахме в пристанището, за да изчакаме бурята да отмине“, се казва в изявление на инициативата Global Sumud Flotilla, без да се уточнява кога точно корабите са се прибрали в Барселона.

Грета Тунберг води флотилия с хуманитарна помощ за гладуващите в Газа

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Флотилията, състояща се от около 20 лодки с участници от 44 държави, е избрала да се върне и да отложи отплаването си, за да „даде приоритет на безопасността“.

Според организаторите, изправени пред ветрове от над 56 километра в час, някои от по-малките лодки, участващи в мисията, биха били изложени на риск.

Флотилията е най-големият опит на хуманитарна помощ да пробие израелската блокада на палестинската територия по море.

Това се случва в момент, когато Израел засили офанзивата си срещу град Газа, ограничавайки доставките на храна и основни стоки в северната част на палестинската територия.

Експерти по храните предупредиха, че градът е обхванат от глад и че половин милион души в анклава са изправени пред катастрофални нива на недохранване.

Редактор: Цветина Петкова