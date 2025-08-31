Снимка: БТА/ Видео: "Ройтерс"
"Това ще бъде най-голямата мисия за солидарност в историята", посочват активисти
Под мотото „Когато светът мълчи, ние отплаваме“, флотилия, натоварена с хуманитарна помощ, водена от шведската активистка Грета Тунберг, отплава от Барселона в опит да „прекъсне незаконната блокада на Газа“.
Лодките, чийто брой не е уточнен, ще отплават от каталунското пристанище, за да „отворят хуманитарен коридор и да сложат край на продължаващия геноцид срещу палестинския народ“, според организаторите на инициативата, наречена "Глобална sумудска флотилия".
Израелски активисти прекъснаха риалити шоу в знак на протест срещу войната в Газа
„Това ще бъде най-голямата мисия за солидарност в историята“, с „повече хора и повече лодки, отколкото всички опити за достигане до Газа взети заедно“, каза бразилският активист Тиаго Авила в Барселона.
"Очаква се към тази флотилия да се присъединят „десетки“ допълнителни лодки, които ще отплават от Тунис и други средиземноморски пристанища на 4 септември, а едновременни действия в знак на солидарност с палестинския народ ще бъдат организирани в 44 държави". Това написа в Instagram в началото на август Грета Тунберг, член на управителния комитет на "Глобалната сумудска флотилия".
„Мисия като тази не би трябвало да съществува“, посочва още шведската активистка.Редактор: Станимира Шикова
