Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че гаранциите за сигурност за Украйна са готови и ще бъдат приети утре от Коалицията на желаещите, която подкрепя Киев, предаде "Ройтерс".

"Готови сме като европейци да предложим гаранции за сигурност за Украйна и за украинския народ в деня, в който бъде подписано мирно споразумение", каза Макрон.

"Подготвителната работа приключи", добави френският президент.

Макрон ще посрещне украинския президент Володимир Зеленски в Елисейския дворец в Париж в навечерието на срещата на лидерите на групата страни от Коалицията на желаещите, които подкрепят Украйна срещу Русия.

