-
Десетки хиляди на протест в Белград и Нови Сад, има арестувани и полицай, ударен с тухла (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си
-
Германия направи първата сериозна крачка към възстановяване на военната си готовност
-
Кремъл: Срещата между Путин и Зеленски трябва да бъде добре подготвена
-
Европа затяга правилата за туристи: Влизат в сила солени глоби и нови регулации
-
Сърбия въвежда таван на надценките за близо 3000 стоки и ограничава лихвите по заемите
Лошото време нанесе сериозни щети в Триест
Мощна буря връхлетя италианския град Триест. Любителски кадри показват наводнените улици и хора, които газят във водата. Бурята е нанесла сериозни щети и е прекъснала електрозахранването в няколко района.
Пожарната е получила над сто обаждания за помощ само за няколко часа. Те са били предимно за хора, блокирани в автомобилите си, наводнени мазета и магазини. Проливният дъжд е съборил и дървета. Лошото време засегна цяла Северна Италия, но бурята е била най-интензивна в района на Триест, съобщиха метеоролози.
Силни бури нанесоха щети в Северна Италия (ВИДЕО)Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни