Мощна буря връхлетя италианския град Триест. Любителски кадри показват наводнените улици и хора, които газят във водата. Бурята е нанесла сериозни щети и е прекъснала електрозахранването в няколко района.

Пожарната е получила над сто обаждания за помощ само за няколко часа. Те са били предимно за хора, блокирани в автомобилите си, наводнени мазета и магазини. Проливният дъжд е съборил и дървета. Лошото време засегна цяла Северна Италия, но бурята е била най-интензивна в района на Триест, съобщиха метеоролози.

Силни бури нанесоха щети в Северна Италия (ВИДЕО)

Редактор: Цветина Петкова