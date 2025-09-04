Русия няма право на вето дали западните държави могат да разположат войски в Украйна като част от гаранции за сигурност, ако бъде постигнато примирие. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от АФП.

„Защо да се интересуваме какво мисли Русия за войските в Украйна? Това е суверенна държава. Не е тяхно решение“, каза Рюте.

Рюте иска скоро да чуе какви гаранции за сигурност може да даде Коалицията на желаещите на Украйна

Лидери от т.нар. „коалиция на желаещите“, водена от Франция и Великобритания, ще проведат разговори по-късно на 4 септември, за да уточнят приноса си към планираните гаранции за сигурност.

Думите на Рюте последваха изявление на говорителя на руското външно министерство Мария Захарова.

„Русия няма да обсъжда фундаментално неприемливата, подкопаваща всякакъв вид сигурност чуждестранна интервенция в Украйна под никаква форма, в никакъв формат“, коментира тя.

Рюте: НАТО работи за предотвратяване на руското заглушаване на граждански полети

Редактор: Ивайла Митева