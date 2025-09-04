Патрик Хемингуей, последният син на Ърнест Хемингуей, почина на 97 години в САЩ, съобщи АП. Той е второто от трите деца на писателя.

Патрик е починал в дома си в Боузман, щата Монтана, според съобщение на неговия внук Патрик Хемингуей Адам. За разлика от много представители на рода Хемингуей, над които тегне трагична съдба, маркирана от ментални кризи, болест и самоубийство, Патрик Хемингуей се радва на дълъг и успешен живот.

Patrick Hemingway died yesterday in his home in Bozeman, MT. A great conservationist, writer and son of Ernest Hemingway. A sad day indeed. pic.twitter.com/oIpHVZXP8h — the unquiet bard ☧ (@theunquietbard) September 4, 2025

„Дядо ми беше специален: една по-голяма от живота личност, реликва от едно отминало време. Мечтател с мозък на учен. Той владееше половин дузина езици и разрешаваше сложни математически проблеми за удоволствие, но сърцето ми принадлежеше на изкуството“, казва Адам.

Patrick Hemingway, Ernest Hemingway's last surviving child, dies at 97 https://t.co/kVjGqHL5KA pic.twitter.com/60iET2Yvel — Bozeman Daily Chronicle (@bozchron) September 4, 2025

Като управник на литературното наследство на своя баща, Патрик одобрява новите издания на класики като „Сбогом на оръжията“ и „Безкраен празник“, които включват негови допълнителни коментари към оригиналните текстове. Най-амбициозният проект на Патрик обаче е редакцията на „Истината на развиделяване“ - художествена интерпретация на времето, което Хемингуей прекарва в Африка през средата на 1950-те години, която големият писател не успява да довърши приживе.

Текстът на книгата, съкратен наполовина от Патрик от оригиналните 800 страници, е чакан с голям интерес от почитателите на писателя, но в крайна сметка предизвиква силно разочарование след публикуването си, като мнозина дори го обвиняват в злоупотреба с фамилното име Хемингуей.

Вдъхновен от богатата трофейна колекция на баща си, Патрик заминава след края на следването си за Танзания, където работи като сафари гид и практикува ловни занимания, а през 1970-те години се завръща в родната Америка и работи над популяризирането на творчеството на своя баща.

