Снимка: iStock
Трусът е бил на дълбочина от 10 километра
Земетресение с магнитуд 6,2 разлюля днес Югоизточен Афганистан, съобщи немският Изследователски център за геофизични науки, цитиран от "Ройтерс". Огнището на труса е било на дълбочина от 10 километра.
Трусът е отчетен след силното земетресение в Източен Афганистан в неделя вечерта, което по последни данни е отнело живота на повече от 2200 души. При бедствието пострадаха над 3600 души, разрушени бяха цели села, а десетки хиляди хора останаха без дом. Трусът с магнитуд 6 също бе на дълбочина от 10 километра.
Много от оцелелите останаха без дом, а хуманитарни организации предупредиха за оскъдни ресурси. ООН предупреди за критична нужда от храна, осигуряване на подслон и медицински материали.
Редактор: Цветисиана Костова
