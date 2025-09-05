Снимка: gettyimages
Принцът и принцесата на Уелс посетиха музей в Лондон
Принцът и принцесата на Уелс посетиха обновените градини на Природонаучния музей в Лондон. Това е първият официален ангажимент за Уилям и Кейт след края на лятната ваканция.
Уилям и Кейт се местят в нов дом за 16 милиона британски лири
Откакто беше диагностицирана с рак през зимата на 2024 година, съпругата на британския престолонаследник се появява рядко на публични места. Уилям и Кейт се срещнаха с музейния персонал и прекараха време с ученици, след като проливен дъжд обърка програмата.
Кейт Мидълтън посети болницата, в която се лекуваше от рак (ВИДЕО)
Кейт постепенно се връща към обществените си задължения, откакто миналата есен обяви, че е завършила химиотерапията си.
