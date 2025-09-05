Русия използва разузнавателни дронове над Източна Германия, за да наблюдава доставките на западно оръжие за Украйна. Германските власти се борят да противодействат на тези шпионски дейности.

Руски разузнавателни дронове извършват разузнавателни полети над Източна Германия, за да проследяват доставките на оръжие за Украйна, като само през първите три месеца на тази година са регистрирани над 530 наблюдения на дронове, според западните разузнавателни служби.

Те проследяват постоянно променящите се маршрути на европейските военни транспорти, за да идентифицират кои оръжия скоро ще достигнат Украйна, къде ще бъде доставено ново военно оборудване и кога ще пристигнат нови боеприпаси на фронта.

„Руски актьори редовно изпращат своите разузнавателни самолети”, съобщиха три западни разузнавателни служби пред германското списание „WirtschaftsWoche”.

Говорител на германското Министерство на отбраната потвърди пред „Евронюз”, че Бундесверът е отговорен само за собствените си обекти.

В противен случай германското Министерство на вътрешните работи и гражданските оператори на съответната инфраструктура – например железопътни линии или терминали за втечнен природен газ – са отговорни за сигурността.

Украйна задържа антикорупционен служител по подозрение в шпионаж за Русия

Когато става въпрос за отбрана на собствените им обекти, принципът на пропорционалност е решаващ за войските: рисковете или щетите за страничните наблюдатели трябва да се избягват на всяка цена, особено ако има несигурност дали даден дрон може да е зареден с експлозиви.

Погледът на Русия в германското небе

От началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна в началото на 2022 година Москва е заподозряна във водене на хибридна война на западна земя. Само от януари до април тази година над Германия са регистрирани над 500 наблюдения.

Според доклада, дронове са се появявали често над бази на Бундесвера, като военноморската база Вилхелмсхафен, както и над терминали за втечнен природен газ и железопътни линии. Това съобщава вестник „Билд”, позовавайки се на вътрешен доклад на Федералната служба за криминална полиция.

Само между 9 и 29 януари общо шест дрона са били забелязани над авиобазата Швесинг близо до Хусум в Шлезвиг-Холщайн. Безпилотните летателни апарати са се държали подозрително, като са се задържали почти неподвижно над обекта в продължение на няколко минути. Въпреки използването на заглушители, дроновете не можаха да бъдат отблъснати.

Двама китайци са арестувани в Киев по подозрение в шпионаж

Поради обучението на украински войници със системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът” на това място, този инцидент е заподозрян в целенасочен шпионаж.

Разследването е предадено на Службата за криминална полиция на щата Шлезвиг-Холщайн. Потвърждавайки пред ”Евронюз”, те признават, че също така предполагат, че по-специално германската критична инфраструктура може да бъде потенциална цел за шпионаж и саботаж.

„Държавната полиция на Шлезвиг-Холщайн е подготвена за възможни сценарии и е в тесен диалог с други федерални и държавни органи за сигурност. Освен всичко друго, в отдела за държавна сигурност на Службата за криминални разследвания е създадено ново специализирано звено за шпионаж и саботаж”, се казва в изявлението.

Поради „особено чувствителната област на разследване” обаче няма да бъде предоставяна допълнителна информация „нито сега, нито в бъдеще”.

Правна вратичка забавя отбраната

Бившето коалиционно правителство под ръководството на канцлера Олаф Шолц планираше да измени закона за авиационната сигурност, за да позволи на германските въоръжени сили да свалят незаконно летящи, опасни дронове.

Разрешение е трябвало да бъде дадено, ако полицията технически не е в състояние да отблъсне дроновете и следователно поиска съдействие.

Според Христо Грозев руските тайни служби са шпионирали Карл Хабсбург

Изменението на Закона за авиационна сигурност обаче не беше прието през последния законодателен период.

Константин фон Ноц, член на Зелената партия и председател на Комисията за парламентарен контрол, критикува ХДС/ХСС за това, че не са подкрепили по-ранното предложение на „светофарното” правителство поради „партийни тактически съображения”.

„Това доведе до продължителен застой, забавяне, което не можем да си позволим предвид рязкото нарастване на заплахите и все по-агресивното поведение на няколко авторитарни държави, преди всичко Русия и Китай”, каза фон Ноц.

Себастиан Фидлер, говорител по вътрешната политика на парламентарната група на СДП в Бундестага, подчертава, че Конференцията на министрите на вътрешните работи вече е заявила ясно, че отговорността за защитата от дронове винаги трябва да бъде на органите за гражданска сигурност.

Според него Бундесверът може да участва само в изключителни случаи и затова „федералното правителство е помолено да изгради допълнителни компетенции в министерството на вътрешните работи”.

„Следователно е логично, че проектозаконът за новото федерално полицейско законодателство дава на Федералната полиция допълнителни правомощия за използване на технически средства срещу дронове”, каза той.

Признаха за виновни тримата българи, обвинени в шпионаж в полза на Русия

Военна сигурност с ограничения

Зеленият политик фон Ноц обаче е разочарован от новия законопроект на настоящото федерално правителство за „военната сигурност”, който беше представен в края на август.

„Представеният сега проект не прави нищо от това. Това обаче е нашето ясно очакване”, каза фон Ноц.

Според него планираните нови разпоредби, като например разширените правомощия на военната полиция на Бундесвера, не са достатъчни.

„Необходима е фундаментална регулация, която всеобхватно и ясно структурира отговорностите за защита от дронове както във военния, така и в гражданския сектор”, поиска фон Ноц.