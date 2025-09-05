След редица срещи на световните лидери, американският държавен глава Доналд Тръмп заяви, че е „разочарован от Путин заради липсата на напредък за примирие в Украйна”. Именно Русия и Китай обаче са страни, желаещи да се създаде една нова визия – с намаляване на силата на Запада при оформяна на международния дневен ред. Това каза експертът по национална и международна сигурност Ивайло Иванов в студиото на „Пресечна точка”.

Иванов подчерта, че има известна несигурност относно оформянето на подобен процес. Причината – участие в групата на страни, които в своята същност изповядват различни политически принципи.

„В момента целта е страните в тази група да се опитат да извлекат своите ползи – икономически и геополитически - видяхме и едно посещение на индийския премиер в Китай. За да е силен подобен съюз обаче, той не бива да е обединен около идеята да разрушава”, обясни експертът. По думите му, в момента американският държавен глава също има роля с действията си – във външно и вътрешнополитически план.

„От известно време се прокрадва идеята за изграждане на алтернативна валута, която да замени долара, но такъв процес би отнел много време за страните по света. Освен това наблюдаваме как в момента със своята икономическа политика президентът Тръмп нанася щети на валутата в страната”, каза още Иванов. Според него зад новите, по-тежки мита над Индия, наложени от САЩ, не стоят по-дълбоки геополитически мотиви.

„В момента Индия много усилено работи по разширяване и развитие на икономиката си и трудно би допуснала да се появят китайски стоки на пазара. Вероятно е да има опасения дали това не би сринало пазара им”, каза още той, като посочи, че именно експанзия на индийския пазар би била добра причина администрацията в САЩ да преосмисли политиката на санкции спрямо Индия.

„Тарифната политика не е особено добре планирана. Именно за това страната търси алтернативи, дори и едни своеобразни врагове на САЩ. Колкото до Русия – те никога не се били част от лагера на Съединените щати, макар и част от администрацията да показва, че вярва в това”, обясни Иванов. Именно този фактор той открои като причина за колебанията на страната за евентуално втвърдяване на отношенията по оста Вашингтон – Москва.

„Интересното е, че Тръмп има дадени идеологически причини зад това поведение. Той самият е в някаква степен почитател на малко по-авторитарното поведение, разбира се, положено в рамките на американската политическа система”, обясни още експертът и допълни, че въпреки вече проведените срещи на високо равнище, личен диалог между Путин и Зеленски е малко вероятен към момента.

