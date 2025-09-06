Единадесет души, включително деца, са изчезнали, след като хипопотам преобърна лодката им в югозападната част на Кот д'Ивоар, съобщи правителствен служител в събота.

Министърът на националното сближаване и солидарност на Белмонде Дого, заяви на страницата си във Facebook, че сред изчезналите са жени, малки момичета и бебе. Тя каза, че хипопотамът е преобърнал тясната, подобна на кану лодка в петък, докато се е движела по река Сасандра близо до град Буйо. Трима души са оцелели при инцидента и били спасени. „Издирването продължава с надеждата да бъдат открити изчезналите жертви“, каза тя.

Проучване от 2022 г. на изследователи от университета в Кот д'Ивоар установи, че хипопотамите са видът, най-често споменаван при смъртни случаи на хора или наранявания в тази западноафриканска страна. В Кот д'Ивоар има приблизително 500 хипопотама, разпределени в различните реки в южната част на страната, главно във водните течения на Сасандра и Бандама.

Инцидентите с лодки са доста често срещани в страната, тъй като ръчно изработени дълги лодки се използват за транспорт между крайбрежните населени места и често са претоварени с пътници и стоки.

През април дузина деца и юноши се удавиха, когато лодката, на която се намираха, се преобърна в лагуна близо до главния град Абиджан.

Редактор: Дарина Методиева