Тази вечер в цяла Сърбия бяха обявени нови протести в отговор на полицейското насилие снощи на протестите в Нови Сад. Полицията все още е в кампуса – разположена е пред Ректората и Философския факултет.

Министърът на вътрешните работи Ивица Дачич заяви, че 13 полицаи са ранени и че общо 42 души са задържани. Студентите в блокадата твърдят, че инцидентите са били инсценирани и че полицейските действия са били предварително планирани, а не реакция на събитията.

„Тези, които поръчаха снощното варварство, са наясно, че институционалното решение на кризата би довело до доживотен затвор и са готови да жертват Сърбия, за да се спасят“, подчертаха студентите в блокадата ден след полицейското насилие в Нови Сад.

„Ще се видим отново. Изглежда, че все още сме твърде много. Ще отговаряте. Ще отговаряте. Ще отговаряте. 6 септември 2025 г.“, с тези думи започва изявлението, публикувано днес, ден след полицейското насилие в Нови Сад, от страна на студентите в блокадата.

Полиција је у Новом Саду покренула акцију против мирних грађана 🙄



Мирни грађани металним цевима од 2 метра ударају по полицији ⬇️ pic.twitter.com/cZ55U2KjIF — Александар М. Зобеница (@AZobenica) September 5, 2025

Деканите на няколко факултета в Университета в Нови Сад (УНС) днес поискаха оставката на ректора на университета Деян Мадич. Както заявиха, причината е, че насилието ескалира въпреки многобройните предупреждения от академичната общност и гражданите „за неприемливо насилие в кампуса на Университета“.

В съвместно изявление те заявиха, че вчерашният мирен протест на студенти и граждани е бил „прекъснат от брутални полицейски действия“, при които голям брой участници са били ранени.

„Насилственото поведение на няколко демонстранти, на които очевидно е било наредено да се държат така, не може да служи като извинение за безразборното използване на насилие и химически вещества срещу хиляди събрали се хора, нито за опита на полицията да щурмува сградите на определени факултети“, се казва в изявлението.

Овако изгледају њихови “мирни протести“! Шта би тек било да нису “мирни”? Грађани Србије виде да блокадери фашисти који им десет месеци загорчавају живот поново покушавају да изазову грађански рат. Напад на Филозофски факултет у Новом Саду, напади на полицију, мотке, каменице и… pic.twitter.com/bDwTaOczRX — Милош Вучевић (@milos_vucevic) September 5, 2025

Поради всичко гореизложено деканите призоваха ректора Мадич да подаде оставка „и по този начин да допринесе за успокояване на ситуацията“. Декларацията е подписана от декана на Аграрния факултет Ненад Магазин, декана на Факултета по природни науки и математика Сърджан Рончевик, декана на Педагогическия факултет в Сомбор Саша Маркович, декана на Строителния факултет в Суботица Милан Трифкович. Искането е подписано от декана на Стопанския факултет в Суботица Александър Чучкович и декана на Академията по изкуства Зоран Краишник.

Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент (ЕП) днес осъди неуважението, проявено от сръбския президент Александър Вучич към членовете на ЕП, които той нарече „измет“ и заплаши да ги преследва.

„След продължаващото насилие срещу народа на Сърбия, президентът Вучич сега прибягна до отчаяно неуважение към Европейския парламент“, се казва в изявление на групата Х.

Категорично осъждаме полицейското насилие в Нови Сад в петък вечерта и неприемливата клевета, отправена към Европейската зелена партия, се добавя в изявлението.

