Сръбското Министерство на вътрешните работи съобщи, че е предотвратило опит на група хора да влязат във Факултета по спорт и физическо възпитание към Университета в Нови Сад, като са арестувани трима души, а един полицай е ранен.

В съобщение на министерството се посочва, че късно вчера полицията е овладяла група от 280 души, които не са обявили събирането си предварително и са се събрали пред факултета с цел да влязат с взлом в сградата. Част от събралите се са били маскирани и са обиждали полицаите.

10 meseci je prošlo od zločina. Novi Sad pamti i ne zaboravlja a jesen stiže! pic.twitter.com/Zu1ax1y7As — Aleksandar Milutinović (@FotoAleksandarM) September 1, 2025

След издаване на две предупреждения, полицията е разпръснала тълпата. Събралите се хвърляли пиротехнически средства, димни бомби и различни предмети по полицаите. Един полицай е ранен, след като е уцелен в главата с тухла.

В понеделник вечер бе организирано възпоменателно събитие в памет на 16-те жертви на 1 ноември миналата година в кампуса на университета в Нови Сад, като инициативата премина без инциденти. На 1 септември се навършиха 10 месеца от трагедията.

Kako ono, jakne i kišobrane nose i kreću se u cik cak. Vidi ovako, jesen stigla huljo moja, jesen rana! pic.twitter.com/9jgetIGBqH — Vladimir Štimac (@stimac15) September 1, 2025

След трагедията в Нови Сад миналата година вълна от социално недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултети в Сърбия и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента Александър Вучич в корупция при реконструкцията на жп гарата, продължила три години с участието на китайски фирми.

Управляващите отхвърлят обвиненията и твърдят, че опозиционни партии и финансиране от чужбина стоят в основата на протестите, а не обикновени граждани.

На протестите през август, които избухнаха с нова сила, се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, както и до стотици арестувани демонстранти.

Novi Sad pic.twitter.com/c86BhqDDvt — pravilo je da nema pravila (@srbijadosony) September 1, 2025

През май т.г. протестиращите за първи път издигнаха искане за произвеждане на предсрочни парламентарни избори, а на многохиляден протест на 28 юни в Белград поставиха ултиматум на правителството до 21:00 ч. местно време да предложи на президента да свика нов вот за членове на Народната скупщина, но ултиматумът бе отхвърлен. Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви, че контрапротестиращите студенти, които искат да учат и са против блокадите на факултетите, са победили.

Делото за смъртта на 16-те души и срутилата се козирка в Нови Сад все още не е стигнало до съдебната зала, тъй като разследването, включително срещу двама бивши министри, продължава.

Редактор: Цветина Петкова