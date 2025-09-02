Снимка: БТА/АП, Видео: Reuters
-
Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си
-
Германия направи първата сериозна крачка към възстановяване на военната си готовност
-
Кремъл: Срещата между Путин и Зеленски трябва да бъде добре подготвена
-
Европа затяга правилата за туристи: Влизат в сила солени глоби и нови регулации
-
Сърбия въвежда таван на надценките за близо 3000 стоки и ограничава лихвите по заемите
-
Айфеловата кула беше осветена в цветовете на украинското знаме
Събралите се хвърляли пиротехнически средства, димни бомби и различни предмети по полицаите
Сръбското Министерство на вътрешните работи съобщи, че е предотвратило опит на група хора да влязат във Факултета по спорт и физическо възпитание към Университета в Нови Сад, като са арестувани трима души, а един полицай е ранен.
В съобщение на министерството се посочва, че късно вчера полицията е овладяла група от 280 души, които не са обявили събирането си предварително и са се събрали пред факултета с цел да влязат с взлом в сградата. Част от събралите се са били маскирани и са обиждали полицаите.
10 meseci je prošlo od zločina. Novi Sad pamti i ne zaboravlja a jesen stiže! pic.twitter.com/Zu1ax1y7As— Aleksandar Milutinović (@FotoAleksandarM) September 1, 2025
След издаване на две предупреждения, полицията е разпръснала тълпата. Събралите се хвърляли пиротехнически средства, димни бомби и различни предмети по полицаите. Един полицай е ранен, след като е уцелен в главата с тухла.
В понеделник вечер бе организирано възпоменателно събитие в памет на 16-те жертви на 1 ноември миналата година в кампуса на университета в Нови Сад, като инициативата премина без инциденти. На 1 септември се навършиха 10 месеца от трагедията.
Kako ono, jakne i kišobrane nose i kreću se u cik cak. Vidi ovako, jesen stigla huljo moja, jesen rana! pic.twitter.com/9jgetIGBqH— Vladimir Štimac (@stimac15) September 1, 2025
След трагедията в Нови Сад миналата година вълна от социално недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултети в Сърбия и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента Александър Вучич в корупция при реконструкцията на жп гарата, продължила три години с участието на китайски фирми.
SVI U KAMPUS! Novi Sad! pic.twitter.com/UDJgVJaj2N— Davor (@_Davor_V) September 1, 2025
Управляващите отхвърлят обвиненията и твърдят, че опозиционни партии и финансиране от чужбина стоят в основата на протестите, а не обикновени граждани.
На протестите през август, които избухнаха с нова сила, се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, както и до стотици арестувани демонстранти.
Novi Sad pic.twitter.com/c86BhqDDvt— pravilo je da nema pravila (@srbijadosony) September 1, 2025
През май т.г. протестиращите за първи път издигнаха искане за произвеждане на предсрочни парламентарни избори, а на многохиляден протест на 28 юни в Белград поставиха ултиматум на правителството до 21:00 ч. местно време да предложи на президента да свика нов вот за членове на Народната скупщина, но ултиматумът бе отхвърлен. Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви, че контрапротестиращите студенти, които искат да учат и са против блокадите на факултетите, са победили.
Делото за смъртта на 16-те души и срутилата се козирка в Нови Сад все още не е стигнало до съдебната зала, тъй като разследването, включително срещу двама бивши министри, продължава.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни