Два билета печелят гигантския джакпот в Съединените щати. Преди тегленето се бяха натрупали милиард и 787 милиона долара. Това е вторият най-голям джакпот в историята. Той се натрупа, след като в 42 поредни тиража никой не позна пълния набор числа.



От лотарията казаха, че двамата, които си делят огромната сума, са купили билети в щатите Мисури и Тексас. Всеки от тях трябва да избере дали да получи разсрочено около 893 милиона долара или да вземе накуп 410 милиона. И двете суми са преди данъчното облагане. Имаше и големи утешителни награди. Още двама участници спечелиха по два милиона долара, а 18 души взимат по един милион.

Редактор: Цветина Петрова