Животът и наследството на Ози Озбърн бяха почетени на наградите MTV VMAs. На сцената излязоха легендарните Стивън Тайлър и Джо Пери от Aerosmith, заедно с Yungblud и Нуну Бетенкорт, които изпълниха емоционален трибют - микс от песни на краля на хеви метъла.

Синът на рок легендата - Джак, заедно с четирите му внуци — Пърл, Анди, Мини и Мейпъл — представиха изпълнението, облечени с тениски с лика на Ози.

To kick off the Ozzy Osbourne tribute at the #VMAs, a special message from Jack & the grandkids 🤍 @OzzyOsbourne pic.twitter.com/QPFnjj6uEX — Video Music Awards (@vmas) September 8, 2025

Началото беше дадено от 28-годишният Yungblud, която изпя Crazy Train и Changes под съпровода на китариста Бетенкур. След това членовете на Aerosmith излязоха, за да изпеят Mama, I’m Coming Home, а Yungblud се присъедини към вокалите.

На финала музикантите се прегърнаха, а Yungblud извика: „Ози завинаги, човече!“

В интервю пред People преди голямото шоу, 58-годишният Бетанкур сподели, че неговото „15-годишно аз“ не може да „повярва“, че ще изнесе трибют на покойния Ози Озъбрн.

Неповторимият Ози почина на 22 юли. Новината разтърси музикалния свят и феновете на рока и хеви метъла. Звездата почина седмици след прощалния си концерт в Бирмингам. В изявление семейството му съобщи, че си е отишъл „заобиколен от любов“.

