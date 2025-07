"Ози завинаги" - това написа групата Black Sabbath, след като семейството на Принца на Мрака съобщи новината, че Ози Озбърн е починал. Снимката, която публикуваха, е от последния концерт на групата и техния фронтмен - Black Sabbath back to the beginning, който се проведе в Бирмингам.

По-рано във вторник семейството на Ози Озбърн публикува изявление, придружено от снимка на големия музикант:

"С много тъга, отколкото обикновените думи могат да се опишат, трябва да съобщим, че любимият ни Ози Озбърн почина тази сутрин. Той беше със семейството си и заобиколен от любов."

Шарън, Джак, Кели, Ейми и Луис отправиха апел към всички да уважат личното им пространство в този момент.

Отиде си кралят на хеви метъла Ози Озбърн

Тази вечер фенове на Ози Озбърн се събират в Бирмингам, за изразят своята обич към него.

Tributes being paid to Ozzy Osbourne here in Birmingham pic.twitter.com/h2XYntAtvS — Dr Helen Ingram (@drhingram) July 22, 2025

♦ Сред първите звезди, които почетоха паметта на големия музикант беше актьорът Джейсън Момоа. Той беше водещ на Black Sabbath back to the beginning. Момоа, който е огромен фен на метъл и рок музиката, публикува негова снимка с Ози и Шарън от култовото събитие.

Той изрази своята обич и благодарност към Ози и съпругата му.

♦ Друга легенда на музикалната сцена - сър Елтън Джон, написа в официалния си профил в Instagram: "Толкова тъжно е да чуя новината, че Ози Озбърн е починал. Той беше скъп приятел и огромен новатор, който осигури мястото си в пантеона на рок богове - истинска легенда. Той беше и един от най-забавните хора, които някога съм срещала. Много ще ми липсва. Към Шарън и семейството отправям моите съболезнования и любов."

"Благодаря ви от сърце": Последният концерт на бащите на хеви метъла Ози Озбърн и Black Sabbath (ВИДЕО+СНИМКИ)

♦ Легендарните "Аеросмит" написаха: "Сърцата ни са разбити, разбирайки за смъртта на нашия брат в рока - Ози Озбърн. Глас, който промени музиката завинаги. От Black Sabbath до соловия си творби, Ози преопредели какво означава да си хеви. Той направи всичко това със сърце, смелост и този див дух, който само той можеше да донесе. Нашата любов е за Шарън, семейството му, групата му и милионите по света, които усетиха огъня му. Rock on, Ози. Ще ни липсваш, но никога няма да бъдеш забравен.

♦ „Целият свят скърби за Ози тази вечер“, каза Алис Купър в изявление пред The Hollywood Reporter. „През дългата си кариера той спечели огромно уважение сред своите колеги и фенове по целия свят като несравним шоумен и културна икона. Той беше и ще продължи да бъде рокендрол легенда. Рокендролът е семейство и братство. Когато загубим един от нашите, кърви."

♦ В изявление пред THR, колегите му от метъл групата Judas Priest казаха, че „сърцата ни са разбити, както на милиони по света – думите не могат да изразят любовта и загубата, които всички ние чувстваме“. „Шарън – нека Бог обгърне теб и твоето красиво семейство с любов, мир и светлина. Ози – никога няма да ни напуснеш. Музиката ти е вечна. Бог те благославя сега повече от всякога, след като ни благослови всички чрез великолепния си живот.“

♦ Музикантите от Duran Duran също отдадоха почит на английската звезда в Instagram.

♦ Бившият вокалист на Led Zeppelin, Робърт Плант, също написа в X: „Сбогом, Ози... какво пътешествие... плавай напред... най-накрая в мир... ти наистина промени планетата на рока!“

♦ Били Айдъл сподели снимка от нощта, в която Ози беше въведен в Залата на славата на рокендрола миналата есен.

„Ози въплъщаваше духа на рокендрола и се изявяваше до самия край, както всички видяхме наскоро на концерта от началото до края. Моите съболезнования на Шарън Джак Кели и цялото семейство. Сърцето ми е с вас", написа той в Instagram.

♦ Том Морело от Rage Against the Machine, които бяха част от грандиозното шоу в Бирмингам, също публиква обща снимка с текст: "Бог да те благослови, Ози."

♦ Джон Бон Джоуви изпрати своята любов на Шарън и семейството на Ози.

♦ Още един легендарен музикант изпрати Ози към звездите - Слаш, който публикува негова снимка с Ози и Аксел Роуз. Китаристът също взе участие в концерта в Бирмингам.

♦ "Пантера" също почетоха бащата на хеви метъла с думите: "Благодарим ти за всичко, което направи за метъла и "Пантера". Нямаше да сме тук, ако не беше ти. Шарън, Джак, Кели, Ейми е Луис, толкова много съжаляваме за загубата ви."

♦ Синът на Джон Ленън и Йоко Оно - Шон Оно Ленън, написа: "Един от най-великите на всички времена", като публикува снимка на Ози от младите му години.

One of the greatest of all time. @OzzyOsbourne R.I.P. 💔 pic.twitter.com/LX1E8CLVdx — Seán Ono Lennon (@seanonolennon) July 22, 2025

♦ А другият син на фронтмена на "Бийтълс" - Джулиан Ленън, написа: "Нямам думи. Какво наследство ... "

No words… 💔



What a legacy… pic.twitter.com/FZQHKdY9zl — Julian Lennon (@JulianLennon) July 22, 2025

♦ Дий Снайдър от „Туистед Систър“ написа: "Сбогом, Ози Озбърн. Ти и групата ти променихте моя живот. Благодаря ти за това пътуване."

♦ Фронтменът на "Грийн дей" - Били Джо Армстронг, сподели, че е останал без думи и допълни: "Обичаме те, Ози."

♦ Майк Маккрийди от рок бандата "Пърл Джем" публикува емоционален пост в Instagram:

"Тъжно е да чуя, че Ози почина днес. Когато бях в гимназията открих Sabbath. War Pigs бяха едновременно ужасяващи и хипнотизиращи. Гласът на Ози ме отведе в една тъмна вселена. Страхотно бягство. Тогава, когато излезе записът на Blizzard of Ozz, веднага станах фен... Благодаря за музиката, Ози, тя прави пътуването ни в живота по-добро."

♦ Рони Уд от Rolling Stones написа в Х:

"Толкова съм тъжен да чуя за смъртта на Ози Озбърн! Какъв прекрасен прощален концерт направи той - Back To The Beginning в Бирмингам."

I am so very sad to hear of the death of Ozzy Osbourne 💔🙏 What a lovely goodbye concert he had at Back To The Beginning in Birmingham🙏☀️❤️🎤 pic.twitter.com/Z6V2CNXWNG — Ronnie Wood (@ronniewood) July 22, 2025

♦ "Металика", които взеха участие на концерта в Бирмингам, публикуваха снимка на групата с Ози.



"Невъзможно е да се опише с думи какво Ози Озбърн означаваше за "Металика". Герой, икона, пионер, вдъхновение, ментор и най-вече приятел са част от думите, които идват на ум. Ози и Шарън повярваха в нас и промениха живота и кариерата ни. Той ни научи как да играем във висшата лига, като в същото време бяха топли, приветливи, ангажиращи и блестящи.

Сърцата ни са разбити и опустошени от тази загуба и изпращаме нашата любов и съболезнования на Шарън и семейството им, колегите им от групата и неговия много голям кръг от приятели. Той остави невероятно наследство и много ще ни липсва", написаха още членовете на групата във Facebook.

♦ Световноизвестния водещ Пиърс Морган сподели в Х:

"Почивай в мир, Ози Озбърн. Една от най-великите рок звезди в историята и прекрасен герой. Наистина един от най-забавните хора, които съм познавал. Веднъж го попитах кой е най-хубавият момент в живота му и той отговори мигновено: „Срещата с Шарън.“ Сърцето ми се къса за нея."

RIP Ozzy Osbourne.

One of the greatest rock stars in history, and a wonderful character. Truly one of the funniest people I’ve ever known. I once asked him what was the best moment of his life and he replied instantly: ‘Meeting Sharon.’ My heart breaks for her. 💔 pic.twitter.com/qY4Z5GQ3tC — Piers Morgan (@piersmorgan) July 22, 2025

♦ Фронтменът на хеви метъл групата "Дистърбт" Дейвид Дрейман написа:

"Сбогом, скъпи учителю... ...баща на всички нас...приятелю. Обичам те, Ози Озбърн", ще ми липсваш ужасно."

Goodbye my dear teacher…



…a father to all of us



…my friend.



I love you @OzzyOsbourne and I will miss you terribly. #Ozzy pic.twitter.com/GBz0GzdYdC — David Draiman 🟦🎗️🇺🇸🇮🇱✡️☮️ (@davidmdraiman) July 22, 2025

♦ В официалния профил на "Нирвана" в Х също беше публикуван пост, посветен на легендарния музикант: "Благодаря ти, Ози Озбърн, за вдъхновението. BlackSabbath е шаблонът за тежък рок."

♦ "Еванесънс" споделиха в Instagram: "Благодарим ти за вдъхновението, радостта, магията в мрака. Винаги ще бъдем благодарни, че споделихме сцената. Ще пускаме музиката ти в съблекалнята, както винаги, когато се подготвяме за всяко шоу! Ти си истинска легенда, Ози. Ще ни липсваш."

♦ Сред кинозвездите, които реагираха на тъжната новина, бяха Адам Сандлър, Джулиет Луиз и Джош Бролин, който написа:

"Какъв талант, какво влияние върху мен и толкова много други, които го намериха за процъфтяващ неудачник с гласа на мрачната кръв в най-мрачната ни вена. Той беше цирк и театър, любов и лоялност и талант на всеки човек."

А британският актьор Пади Консидин сподели снимка на Ози, допълвайки: "Какъв човек."

Ози Озбърн напусна този свят малко, след като отново и за последно "взриви" музикалната сцена заедно с групата си. На мащабното събитие взеха участие едни от най-големите рок и хеви метъл банди. По време на концерта дъщеря му Кели се сгоди за диджея на Slipknot Сид Уилсън, с когото има син на три годинки.

People припомня важни и интересни моменти от живота на легендарния музикант. В едно свое интервю той казва: "Никога не се отказвай, когато имаш страст към нещо." А феновете ще го запомнят с великолепните текстове и разтърсваща музика, с характерния му стил и неповторима осанка.