Франция е на прага на нова политическа криза. В понеделник депутатите обсъдиха вот на доверия срещу кабинета на Франсоа Бейру. Тази стъпка бе предприета именно от Бейру, като той заяви, че ще поиска одобрение за непопулярните си бюджетни планове на 8 септември в Националното събрание, долната камара на френския парламент. Опозиционните партии бързо заявиха, че ще гласуват против.

Франция пред нова политическа нестабилност: Още един премиер може да бъде свален

Според анализатори обаче, този ход е много вероятно и да доведе до оставката на Бейру. Бюджетните политики предизвикаха масово недоволство сред гражданите, а в страната вече са обявени и повсеместни протестни действия, които да започнат още в сряда.

"Най-големият риск е да не се справим с това, да оставим нещата да продължават без никаква промяна, да правим политика както обикновено, да оставим това да продължи, без да вземаме каквото и да е решение, до момента, в който настъпи непоправимото, когато се приближим до ръба на пропастта– защото това, с което се занимаваме днес, не е политически въпрос, а исторически въпрос", заяви френският премиер по време на дискусиите.

"Казвахме на френския народ, че имаме решение. И най-важното е, че казахме на президента Макрон, че няма друг избор, освен да се върнем към урните, за да деблокираме ситуацията", посочи депутатът от партия "Национален сбор" Жулиен Одул. По думите му, назначаването на друг премиер от центристката коалиция ще има същия резултат, а именно колапс след няколко седмици или месеци.

"Ние вече губим много време, за да върнем страната си в правилната посока", каза Одул пред журналисти.

Редактор: Цветисиана Костова