Екипи на пожарната са откликнали на сигнал за инцидент с опасни материали на територията на летището

Един от четирите терминала на летище "Хийтроу" в британската столица Лондон бе затворен днес заради "евентуален инцидент с токсични материали на територията на летището”., предаде "Ройтерс", позовавайки се на летищната управа. Чекирането на багаж на Терминал 4 е било преустановено, присъстващите там към момента на сигнала са били евакуирани, а пристигналият екип за извънредни ситуации работи по случая, допълва световната агенция. 

Междувременно говорител на летищната управа обяви, че екипи на пожарната са откликнали на сигнал за инцидент с токсични материали на територията на летището.

„Специализирани екипи са разположени, за да извършат оценка на мястото на инцидента, а част от летището е евакуирана като предпазна мярка, докато пожарникарите реагират“, информираха от управата на аеропорта.

Сигналът за опасността е получен от спешните екипи около 17:00 часа в понеделник.  На терен са изпратени екипи от пожарните станции в околността. Британските железници пък обявиха, че влакове няма да спират спират на Терминал 4 на летището, за да не възпрепятстват работата на „службите, които се справят с инцидент“.

"Моля, не отивайте на Терминал 4, колеги оказват съдействие на пътниците на място. Ще предоставим нова информация колкото е възможно по-бързо. Дейностите на всички други терминали текат в обичаен порядък", написаха от летище "Хийтроу" - едно от най-големите в Европа, в платформата Х.

Редактор: Цветисиана Костова
Източник: Иво Тасев, БТА/SkyNews

