Един от четирите терминала на летище "Хийтроу" в британската столица Лондон бе затворен днес заради "евентуален инцидент с токсични материали на територията на летището”., предаде "Ройтерс", позовавайки се на летищната управа. Чекирането на багаж на Терминал 4 е било преустановено, присъстващите там към момента на сигнала са били евакуирани, а пристигналият екип за извънредни ситуации работи по случая, допълва световната агенция.

Междувременно говорител на летищната управа обяви, че екипи на пожарната са откликнали на сигнал за инцидент с токсични материали на територията на летището.

„Специализирани екипи са разположени, за да извършат оценка на мястото на инцидента, а част от летището е евакуирана като предпазна мярка, докато пожарникарите реагират“, информираха от управата на аеропорта.

London’s Heathrow airport terminal 4 has been evacuated as a hazmat team in fire department are looking into a possible hazardous material incident.



This is causing a major back up at the airport. Story is developing. pic.twitter.com/5KihBgeh0z — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) September 8, 2025

Сигналът за опасността е получен от спешните екипи около 17:00 часа в понеделник. На терен са изпратени екипи от пожарните станции в околността. Британските железници пък обявиха, че влакове няма да спират спират на Терминал 4 на летището, за да не възпрепятстват работата на „службите, които се справят с инцидент“.

"Моля, не отивайте на Терминал 4, колеги оказват съдействие на пътниците на място. Ще предоставим нова информация колкото е възможно по-бързо. Дейностите на всички други терминали текат в обичаен порядък", написаха от летище "Хийтроу" - едно от най-големите в Европа, в платформата Х.

Terminal 4 check-in has been closed and evacuated while emergency services respond to an incident. Please do not travel to Terminal 4, colleagues are supporting passengers on site. We will provide further information as soon as we can, all other terminals are operating as normal pic.twitter.com/Zdbc8D7gw3 — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) September 8, 2025

