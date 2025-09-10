Премиерът на френския президент Еманюел Макрон беше отстранен в понеделник. Това поставя Франция в ситуация на допълнителна политическа нестабилност, социално напрежение и икономическа несигурност.

Премиерът на Макрон свален след 9 месеца управление

Франсоа Байру беше свален от поста след 9 месеца на управление, след като загуби вота на доверие в парламента заради строгия си бюджет. Неговият предшественик, Мишел Барние - бившият главен преговарящ на ЕС за Брекзит, издържа само 3 месеца, преди също да бъде свален.

Смята се, че Макрон бърза да назначи наследник на Байру заради националните протести, насрочени за сряда и планираната за същия ден обща стачка на синдикатите, както и заради намаляващото доверие от страна на инвеститорите в икономиката.

Министри споделиха анонимно, че президентът иска да назначи нов премиер от собствения си центристки лагер въпреки липсата на парламентарно мнозинство, пише The Times.

Опозицията настоява за избори

Въпреки това, Марин Льо Пен - лидер на крайнодясната партия „Национален сбор“, се присъедини към левите опозиционни партии и обеща да свали всяко бъдещо правителство, доминирано от съюзници на президента. Тя обвини Макрон и неговия лагер, че водят Франция към „цялостен колапс“ и призова за нови парламентарни избори.

Франция на ръба на протести след падането на правителството

Жан-Люк Меланшон, лидер на крайнолявата партия „Непокорна Франция“, поиска оставката на Макрон. „Бесен съм“, заяви той.

Очакваше се Байру да загуби властта си, но поражението му беше дори по-тежко от очакваното. Само 194 депутати гласуваха в негова подкрепа, срещу 364 против.

Левите посрещнаха падането му с празненства из страната, включително в По в Пиренеите - политическата база на Байру. Мнозина от тях планират да се включат в демонстрациите в сряда като част от движението „Да блокираме всичко!“.

Байру е първият премиер, който сам инициира вот на доверие и след това бе свален, откакто започна Петата република през 1958 г. Той свика вота в опит да преодолее съпротивата срещу бюджета си, който включваше орязване на разходите с 43,8 милиарда евро, увеличения на данъци и премахване на два официални празника.

В речта си пред депутатите преди да бъде свален, Байру предупреди, че Франция може да се превърне в подобие на Великобритания, ако реши да обложи богатите с по-високи данъци, за да реши дълговата си криза. Той предупреди, че облагането на милиардерите с цел стабилизиране на икономиката ще ги накара просто „да се изнесат“.

Франция остана без правителство, загуби вота на доверие в парламента

„Имат множество страни, където могат да намерят данъчно убежище, включително в самата Европа - Люксембург, Белгия и Нидерландия, за бизнеса“, каза той. След това даде пример с данъчната политика на Обединеното кралство: „Нашите британски съседи решиха да обложат чужденци, които преди това бяха освободени от данъци. Те се изнесоха и непосредственият резултат беше покачване на цените на недвижимите имоти в Милано.“

Льо Пен заяви, че нов центристки премиер „вероятно няма дори да преживее преговорите за бюджета“ и отново призова за парламентарни избори.

Матилд Пано, видна депутатка от „Непокорна Франция“, каза, че Макрон и Байру са начело на „хищна олигархия“. Тя заяви, че нейната партия ще се опита да свали всеки наследник от лагера на Макрон. „Всички, които се изправят, за да спасят Макрон, ще паднат заедно с него”, коментира Пано.

Тя също призова за оставката на Макрон, което би довело до нови президентски избори. Мандатът му изтича през 2027 г.

Национални протести и социално напрежение

Франция вече се готви за национални протести в сряда. Призиви за блокиране на пътища, магистрални такси, училища, университети и горивни депа се разпространяват в социалните мрежи още от юли, когато Байру обяви бюджета си. Въпреки падането на Байру, полицията очаква поне 100 000 души да се включат в протестите „Да блокираме всичко!“.

Икономическа несигурност и натиск от инвеститорите

Бизнес лидерите предупреждават, че политическата нестабилност вреди на вече разпадащото се доверие в икономиката, която е натоварена с дълг от 3,3 трилиона евро. Мнозина се опасяват, че новото правителство няма да има време да подготви бюджет до средата на следващия месец - крайният срок, за да влязат мерките в сила от следващата година. Освен това се страхуват, че рейтинговата агенция Fitch ще понижи кредитния рейтинг на страната в петък.

Макрон обяви пълната си подкрепа за премиера след поискания от него вот на доверие

Новият премиер на Макрон ще трябва да спечели подкрепата на достатъчно депутати, за да формира парламентарно мнозинство, без да предизвика още по-голяма тревога сред международните инвеститори.

Кой ще е наследникът на Байру?

Съобщава се, че Макрон обмисля да назначи друг от центристките си съюзници или тези, клонящи към десни възгледи. Сред обсъжданите имена са министърът на здравеопазването Катрин Вотрен, министърът на правосъдието Жералд Дарманен, председателят на регионалния съвет на “Горна Франция” Ксавие Бертран и министърът на въоръжените сили Себастиен Лекорню, както и бившият френски еврокомисар по вътрешния пазар Тиери Бретон.

Но всички те ще се сблъскат със същия проблем, пред който се изправиха Байру и неговият предшественик Барние. И двамата се опитаха да ограничат дефицита, който миналата година достигна 5,8% от брутния вътрешен продукт, но мерките им за икономии срещнаха съпротива от страна на избирателите и враждебност от депутатите.

Някои коментатори смятат, че Макрон ще бъде принуден да избере премиер от левицата, който да може да сформира коалиция с центъра. Оливие Фор, лидерът на социалистите, открито води кампания за поста. Но назначаването му би било унижение за президента, който се разграничи от своите някогашни социалистически съюзници преди десетилетие.

Проучване на института Toluna за седмичника Challenges показва, че ако се проведат парламентарни избори, партията „Национален сбор“ ще спечели първия тур с 33%, следвана от коалицията на социалистите и еколозите с 19%, центристите с 15%, а „Непокорна Франция“ и дясноцентристките републиканци с по 10%.

Редактор: Ивайла Митева