Градивните елементи на Земята са били с много по-голяма влажност, отколкото се е смятало досега. Това сочи нов анализ на малки проби от далечен астероид, който опровергава дългогодишни предположения за ранната Слънчева система.

Изследването проби в обем от 5,4 грама скала и прах, събрани от астероида Риугу, намиращ се на около 300 милиона километра от Земята, предлага нови познания за това как е изглеждала Слънчевата система в ранния етап от живота на нашата планета.

НАСА: Първи полет с екипаж до Марс в началото на 2030-те

Учени смятат, че причината Земята да има океани, езера и реки е, че преди 4 до 4,5 милиарда години е била ударена от астероиди, носещи вода, което я е превърнало в обитаема планета, предаде АФП. Въпреки това, макар че предишни проучвания са показали, че в ранните години на Слънчевата система на астероидите е имало вода, не е било ясно колко дълго е просъществувала тази вода, заяви Цуйоши Иизука, доцент в Катедрата по науки за Земята и планетите в Токийския университет.

„Тук за първи път научихме, че вода под формата на лед е съществувала в продължение на един милиард години. Откритието ни кара да преосмислим началните условия за водната система на нашата планета“, каза Иизука, автор на проучването.

Откритията са само най-новите от поредицата изследвания, проведени върху малката проба, взета от Риугу от японската сонда „Хаябуса-2“ и върната на Земята през 2020 г.

Новото проучване предполага, че астероидите може да са запазили вода под формата на лед и хидратирани минерали.

Това означава, че астероидите, ударили младата Земя, са могли да пренесат вода в количества, два до три пъти по-големи отколкото се е смятало досега, което е оказало значително влияние върху ранните океани и атмосферата на планетата, се казва в изследването.

Смята се, че Риугу е образуван от фрагменти, разпръснати след унищожаването на неговото родителско тяло, но изследователите все още не са определили окончателно неговата възраст.

Въпреки това, използвайки система за радиоактивно разпадане, те са открили доказателства, че вода е текла на Риугу повече от един милиард години след образуването на неговото родителско тяло. Според учените е възможно потокът да е бил предизвикан от удар, който е генерирал топлина, стопил леда и отворил скални пукнатини.

Астероид съхранява тайните на Слънчевата система (СНИМКА)

„Бях изненадан от откритията“, обясни Иизука и добави, че планира да проучи дали подобна водна активност е настъпила и на други астероиди.

Екипът му също така се надява да проследи как водата е била съхранявана, мобилизирана и накрая доставена на Земята. НАСА и други институти също изучават проби, донесени от 4,5-милиардния астероид Бену през 2023 г.

"По-доброто разбиране на историята на астероидите ще ни помогне да разкрием еволюцията на Слънчевата система“, подчерта Иизука.

Редактор: Цветисиана Костова