Убийството на Чарли Кърк е „тежък удар по американското общество“. Това мнение изрази в "Здравей, България" съпредседателят на Атлантическия съвет в България Иван Анчев. По думите му Кърк е един от ярките водачи на MAGA движението, макар и без официална позиция в администрацията на Тръмп.

"Убийството му е покушение срещу обществена фигура, което ще доведе до още по-голяма поляризация в американското общество. То ще разтърси консвервативните среди в САЩ“, подчерта той. И припомни, че подобни случаи на политически убийства не са прецедент в американската история, припомнияйки покушенията срещу Мартин Лутър Кинг и Робърт Кенеди в качеството му на кандидат за президент на САЩ.

Той не изключи версията за т.нар. hate crime – престъпление от омраза. "Това е престъпление от омраза, извършено от човек, който е опонент на Чарли Кърк и неговите виждания. По първоначални сведения стрелбата е извършена с дълго оръжие", обясни той. И допълни, че е стреляно от сграда в самия университет, в който е провеждал събитие Кърк.

Съратникът на Тръмп Чарли Кърк почина, след като бе прострелян

Анчев коментира и навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство. „Това не е инцидент. Това е чиста проба провокация. Може един дрон да се отклони случайно. Но не и 29 летателни апарата, за които знам аз – това е проверка на реакцията на НАТО и на способностите на полската противовъздушна отбрана“.

Нарушването на полската въздушна отбрана става в деня, в който председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изнасяше годишната си реч "За състоянието на Съюза" в Страсбург.

„Това не е съвпадение. Целта е и военна, и политическа – да се тества стабилността и реакциите на Запада“, посочи още Анчев.

Редактор: Станимира Шикова