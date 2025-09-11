Германските следствени служби нахлуха в офисите на крайнодесния депутат Максимилиан Кра днес, след като долната камара на немския парламент гласува за сваляне на имунитета му по обвинения за предполагаемо приемане на подкупи от Китай и пране на пари, предаде ДПА.

Прокуратурата в Дрезден заяви, че и двата офиса на Кра в Бундестага в Берлин са били претърсени, както и жилището му в Дрезден. Междувременно следователи от Белгия и службата за съдебно сътрудничество Евроюст са обискирали офисите на Кра в Брюксел, където той беше евродепутат от 2019 до 2025 г. Кра беше избран за депутат в Бундестага през февруари тази година, след като партията му "Алтернатива за Германия" стана втора политическа сила в страната.

В началото на май дрезденската прокуратура започна разследване по обвинения за подкупи от Китай, получавани от Кра по време на мандата му в Европейския парламент, както и за пране на пари. Все още е в ход и предварително разследване за предполагаеми руски плащания, свързани с Кра, съобщи ведомството, цитирано от ДПА.

Максимилиан Кра е много спорна фигура, дори в редиците на собствената си партия. В миналогодишните избори за Европейски парламент той беше първият кандидат от листата на АзГ но предизборната му кампания беше белязана от скандали, напомни ДПА.

Редактор: Емил Йорданов