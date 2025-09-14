Млада жена, която страда от слепота, се учи да кара сърф в океана. За Кармен Лопез сърфът е любов и сила, а тя самата разказва, че във водата не се чувства по-различна от всички останали.

Кармен умее да слуша гласа на морето. Младата жена е родена с вродено заболяване, което отнема и зрението ѝ. Но това не я спира да се качи на дъската. Това се случва, когато Кармен е на 15 години. Следващата цел на младата жена е участие на параолимпийските игри в Лос Анджелис.

А как се учи Кармен, заедно с нейния треньор по сърф – цялата история вижте във видеото.

Редактор: Цветисиана Костова