Нашата позиция е, че държави, които заплашват страни от ЕС с война, не могат да участват в програмата „Действия за сигурност за Европа“ (SAFE). Това заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис на съвместна пресконференция с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Двамата обсъдиха международните развития, европейската отбрана, миграцията и други двустранни и европейски въпроси, съобщи „Катимерини“.

Премиерът подчерта, че Гърция активно подкрепя проекта SAFE, като се позова и на последните нарушения на полското въздушно пространство. Той посочи необходимостта от общ европейски финансов инструмент в тази насока, особено за противоракетни системи.

Мицотакис отправи и ясно послание към Турция относно участието на трети страни в механизма SAFE: „Нашата позиция е, че държави, които заплашват страни от ЕС с война, не могат да участват“, заяви премиерът, визирайки Анкара. „От тях зависи да изградят добри отношения с Европа, но това изисква уважение към принципите ѝ“, добави той.

По въпроса за миграцията Мицотакис отбеляза: „След дълъг период на спокойствие наблюдаваме значително увеличение на пристигащите в Крит. Това потвърждава важността на европейската защита на границите. ЕС трябва да окаже пълна подкрепа на страните на първа линия“.

Относно Украйна премиерът подчерта подкрепата за разбирателството между ЕС и САЩ с цел прекратяване на войната и започване на мирни преговори, базирани на международното право, неприкосновеността на границите и необходимите гаранции за сигурност.

Той също така обсъди с президента на Европейския съвет ситуацията в по-широкия регион на Близкия изток, като подчерта подкрепата на Гърция за усилията за примирие, водени от САЩ, Катар и Египет. Мицотакис изрази безпокойство след нарушаването на териториалния суверенитет на Катар и заяви, че е важно да се избегне ескалация в Газа. Той припомни дългогодишната хуманитарна помощ на Гърция, включително чрез доставка на материална помощ.

Коща започна изказването си, като благодари на премиера за топлия прием и подчерта, че посещението е важно за ЕС, за да се доближи до гражданите. Председателят на Европейския съвет акцентира на необходимостта от единство в Европа: „Ние се нуждаем от всички вас, за да изградим единство, защото единството е нашата сила“.

Той поздрави Гърция за постиженията ѝ през последните 10 години, особено в конкурентоспособността и сигурността, и подчерта важността на стабилната икономика за привличане на инвестиции в отбраната и сигурността.

Коща посочи необходимостта от укрепване на управлението на границите и общата миграционна политика на ЕС, както и значението на съвместното финансиране на отбраната, като се позова на 150-милиардната програма за финансиране. Той подчерта, че размерът на европейските отбранителни операции трябва да се увеличи и отбранителната индустрия да се развие, като отбеляза стратегическото положение на Гърция като мост между Европа и Близкия изток и влиянието на регионалната нестабилност върху Европа.

Коща заключи, че съвместната отбрана изисква съвместно финансиране и че това е възможност в рамките на следващата многогодишна финансова рамка.

Редактор: Ивайла Митева