Принц Хари и съпругата му, херцогинята на Съсекс, се оттеглиха от официалните кралски задължения през 2020 г., а година по-късно, в интервю пред Опра Уинфри, двамата споделиха публично за трудностите в отношенията им с кралското семейство.

В интервю за The Guardian, дадено по време на пътуването му Киев , Хари сподели:

„Не вярвам, че съм изнасял тайни на показ. Беше ми трудно, но го направих по възможно най-добрия начин. Съвестта ми е чиста.“

Коментарите му дойдоха само няколко дни след кратка среща с баща му, крал Чарлз — първата от февруари 2024 г. насам, посочва Би Би Си.

Принцът, който също се появи със съпругата си в документалния сериал на Netflix от 2022 г. Harry and Meghan, говори също и за предстоящото си съдебно дело срещу издателя на Daily Mail, компанията Associated Newspapers. Той отправи обвинения, че е бил подслушван с цел събирани на информация. Associated Newspapers отрича обвиненията и ги нарича „абсурдни клевети“.

„Не става дума за отмъщение, а за отговорност“, заяви принцът, който сега живее в Съединените щати.

Миналата седмица Хари се върна във Великобритания, за да присъства на поредица от събития, свързани с каузи, които подкрепя.

Подчертавайки любовта си към Обединеното кралство, той изрази желание да се прибира по-често, за да вижда семейството си. Принцът добави, че през предстоящата година „фокусът наистина трябва да бъде върху баща ми“.

Целта на посещението на принц Хари в украинската столица беше да популяризира работата на Invictus Games Foundation и да отдаде почит на хиляди ветерани, претърпели тежки увреждания от началото на войната с Русия.

„Никой не бива да се срамува или да изпитва вина заради уврежданията си“, каза той. „Става въпрос за това да се премине от съжаление към възхищение и уважение.“

След като положи венец в памет на загиналите, той определи конфликта като „напълно ненужен“.

Хари сподели, че работата му за Invictus му е помогнала да намери нова цел след края на военната му кариера, като добави, че тя го е спасила.

Херцогът говори пред британското издание за цената на войната, за това как облекчава стреса чрез бокс — като удря боксова круша — както и за начина, по който медиите го представят.

Той подчерта, че макар да се чувства „унищожен от определени членове на британската преса“, все още изпитва много любов от британската общественост.

През януари The Sun се съгласи да плати „значителни щети“ и поднесе извинение, за да уреди дългогодишен съдебен спор по обвинения в незаконно нахлуване в личния му живот.

Хари каза пред The Guardian, че някои събития от последните четири години са били „много стресиращи“ и че е научил „неща, които наистина, наистина са го наранили“.

Редактор: Цветина Петрова