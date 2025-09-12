Британският принц Хари, херцог на Съсекс, пристигна на посещение в Украйна. Той беше посрещнат на жп гарата в Киев, заедно с екипа на неговата фондация Invictus Games Foundation. Целта на посещението е да представи подробно плановете на благотворителната си организация за подпомагане на рехабилитацията на ранени войници, съобщи „Гардиън“, цитран от "Ройтерс".

Украинската железопътна компания „Укрзализница“ публикува видео на Хари, който слиза от влак в Киев.

Това е второто посещение на принца в Украйна тази година, след като през април посети център за ранени военни в Лвов.

Хари е служил 10 години в британската армия, преди да създаде фондация Invictus Games - благотворителна организация, която организира международно спортно събитие за военнослужещи, ранени в бойни действия.

По-късно през деня принцът се срещна с украински военни ветерани в Киев, където позира за снимки и разговаря с участници в събитието. Той се присъедини към ветераните в Националния музей на историята на Украйна през Втората световна война, като отдели време и за ранени войници.

Пътуването до Киев е след в края на четиридневното посещение на Хари във Великобритания. Принцът живее в Калифорния заедно със съпругата си Меган и двете им деца.

По време на визитата си Хари разговаря и с украинската министърка по въпросите на ветераните Наталия Калмикова.

Принцът е вторият представител на британското кралско семейство, който посещава Украйна от началото на пълномащабната руска инвазия, след херцогинята на Единбург Софи, която посети Киев миналата година.