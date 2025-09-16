Съединените щати са нанесли удар по венецуелски кораб, за който се предполага, че превозва дрога. За атаката срещу „жестоките картели“ съобщи президентът Доналд Тръмп, като уточни, че са загинали трима души.

Малко преди това венецуелският му колега Николас Мадуро заяви, че Каракас ще се защитава от „агресията“ на Съединените щати, като нарече американския сенатор Марко Рубио „господар на смъртта и войната“.

Напрежението между двете страни ескалира, след като САЩ изпратиха военни кораби в южната част на Карибския басейн в рамките на операция за борба с наркотиците. При друг американски удар срещу кораб, за който се предполага, че е пренасял дрога, бяха убити 11 души.

"Имаме доказателство. Достатъчно е да погледнете товара, който е бил разпръснат из целия океан. Големи торби с кокаин и фентанил навсякъде. Какво означава това? Това означава, че по море няма да се внасят наркотици. Но те идват и по суша. Сега казваме на картелите, че ще ги спираме и когато идват по суша. Ще ги спираме по същия начин, по който спираме лодките", заяви по този повод американският президент.

