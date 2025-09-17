-
Експерт: Добре е децата да започват по-късно училище, за да се наспиват
-
Евростат: 9% от децата у нас отпадат от училище
-
Радев за казуса с НСО: Всяка институция има служебни автомобили
-
Красимир Вълчев: Ще предприемем изграждане на STEM центрове във всички училища
-
Румен Радев: От поколения първият учебен ден е истинско вълнение за всеки български дом
-
Желязков: В последните 10 години много се направи за учителите и това вече дава своя резултат
Как обучението чрез игра помага на децата да не изпадат от образователната система?
В квартал „Надежда“ в Сливен, където ежедневието на децата е изпълнено с трудности, вече една година един шарен автобус им дава светлина, надежда и частица нормално детство. С подкрепата на УНИЦЕФ България, фондация „За надежда“ развива мобилна занималня за извънкласни дейности и дава шанс на децата и младежите да учат чрез игра. Много от тях днес отиват на училище с повече желание и подготовка. Повече гледайте във видеото.
УНИЦЕФ България представи доклад за дейността си в България за 2024 г.Редактор: Габриела Винарова
Последвайте ни