В квартал „Надежда“ в Сливен, където ежедневието на децата е изпълнено с трудности, вече една година един шарен автобус им дава светлина, надежда и частица нормално детство. С подкрепата на УНИЦЕФ България, фондация „За надежда“ развива мобилна занималня за извънкласни дейности и дава шанс на децата и младежите да учат чрез игра. Много от тях днес отиват на училище с повече желание и подготовка. Повече гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Винарова