Негови поддръжници за пореден път поискаха да бъде пуснат на свобода
Поддръжници на кмета на Варна протестираха тази вечер в негова защита. По традиция протестът започна пред сградата на общината, а малко след това хората потеглиха на шествие към Съдебната палата.
Съдиите по делото „Коцев” си направиха отвод заради „безпрецедентна негативна кампания”
Протестиращите за пореден път настояха, че Коцев е невинен и трябва да бъде пуснат на свобода. Отводът на съдиите допълнително възмути хората. Те отново изразиха съмнения в съдебната система и начина, по който се гледа делото. Именно затова шествието тази вечер приключи пред Съдебната палата, където демонстрантите пуснаха фенерите на своите телефони и символично "осветиха съдебната система".
