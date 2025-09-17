Поддръжници на кмета на Варна протестираха тази вечер в негова защита. По традиция протестът започна пред сградата на общината, а малко след това хората потеглиха на шествие към Съдебната палата.

Съдиите по делото „Коцев” си направиха отвод заради „безпрецедентна негативна кампания”

Протестиращите за пореден път настояха, че Коцев е невинен и трябва да бъде пуснат на свобода. Отводът на съдиите допълнително възмути хората. Те отново изразиха съмнения в съдебната система и начина, по който се гледа делото. Именно затова шествието тази вечер приключи пред Съдебната палата, където демонстрантите пуснаха фенерите на своите телефони и символично "осветиха съдебната система".