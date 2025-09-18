В четвъртък французите организираха национален ден на гняв от протести срещу политиката на строги икономии на президента Еманюел Макрон, причинявайки масови безредици. В недоволството взеха участие Учители, машинисти, фармацевти и болничен персонал и други.

Профсъюзите настояват за повече разходи за обществени услуги, по-високи данъци за богатите и за отпадане на непопулярната промяна в държавните пенсии.

Общественият транспорт спря, училищата затвориха, а десетки хиляди хора излязоха на улицата за демонстрации, белязани от спорадични сблъсъци с полицията.

Премиерът Себастиан Льокорню, седмият ръководител на правителството на Макрон, обеща скъсване с миналото в опит да разсее задълбочаващата се политическа криза, след като встъпи в длъжност миналата седмица. Но назначаването на 39-годишния бивш министър на отбраната и близък съюзник на Макрон не успя да успокои гнева на синдикатите и много французи.

„Всеки ден най-богатите стават по-богати, а бедните – по-бедни“, каза пред AФП Бруно Кавалие, 64-годишен протестиращ, който носеше плакат с надпис „Усмихнете се, облагат ви данъци“ в третия по големина френски град Лион.

Протестиращите остават възмутени от проекта за бюджет за икономии от 44 милиарда евро на предишния премиер Франсоа Байру, въпреки обещанията на новия премиер да премахне както доживотните привилегии за бившите премиери, така и широко неодобрявания план за премахване на два официални празника.

По улиците са разположени са над 80 000 полицаи и жандармеристи, подкрепени от дронове, бронирани машини и водни оръдия. Според оценките на МВР преди демонстрациите, очаква се между 600 000 и 900 000 души да излязат по улиците в цяла Франция. Към четвъртък по обяд над 76 500 души са излезли по улиците, като митингите досега са „по-малко интензивни от очакваното“, каза вътрешният министър Бруно Райло.

Редактор: Цветина Петкова