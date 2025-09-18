Окръжна прокуратура – Варна ръководи разследване за извършено тежко криминално престъпление в града. Установено е, че се касае за убийство на 48-годишна жена, извършено в ранните часове на 18 септември в ж.к. "Чайка“.

По предварителни данни смъртта на жената е настъпила в резултат от нанесени й прободно-порезни рани в областта на сърцето. По непотвърдена информация вече има заподозрян за престъплението.

От проведените оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия са събрани данни, които дават насока за евентуалния извършител на деянието. Предполага се, че убиецът и жертвата са се познавали.



Предстоят разпити на свидетели, изготвяне на експертизи и други действия за изясняване на фактите и обстоятелствата около случилото се. Работата по досъдебното производство продължава интензивно и към момента под ръководството и надзора на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна.



Рано тази сутрин тялото на жената е било намерено в градинка до блок 4, в квартал "Чайка".

Редактор: Цветина Петкова