Установено е, че тя е на 48 години
Окръжна прокуратура – Варна ръководи разследване за извършено тежко криминално престъпление в града. Установено е, че се касае за убийство на 48-годишна жена, извършено в ранните часове на 18 септември в ж.к. "Чайка“.
Откриха тяло във водите на Гребния канал в Пловдив
По предварителни данни смъртта на жената е настъпила в резултат от нанесени й прободно-порезни рани в областта на сърцето. По непотвърдена информация вече има заподозрян за престъплението.
От проведените оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия са събрани данни, които дават насока за евентуалния извършител на деянието. Предполага се, че убиецът и жертвата са се познавали.
Предстоят разпити на свидетели, изготвяне на експертизи и други действия за изясняване на фактите и обстоятелствата около случилото се. Работата по досъдебното производство продължава интензивно и към момента под ръководството и надзора на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна.
Рано тази сутрин тялото на жената е било намерено в градинка до блок 4, в квартал "Чайка".
