Това заяви външният министър Абас Арагчи

Техеран е представил на европейските сили „справедливо и балансирано“ ядрено споразумение, с цел да се предотврати възстановяването на санкциите на ООН срещу Ислямската република.

Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи. 

„Иран предлага креативно, справедливо и балансирано предложение, което отговаря на реалните опасения и е взаимно изгодно“, написа Арагчи в X.

На 28 август Франция, Великобритания и Германия задействаха механизъм за повторно налагане на санкции на ООН срещу Иран. Причината беше неспазване на ангажиментите по ядрената програма.

Министрите на външните работи на трите държави обявиха, че „по този начин задействат процеса, известен като механизма ‘snapback’“, който стартира 30-дневен период за повторно налагане на санкции, временно замразени преди десет години. 

