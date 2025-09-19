Снимка: iStock
Това заяви външният министър Абас Арагчи
Техеран е представил на европейските сили „справедливо и балансирано“ ядрено споразумение, с цел да се предотврати възстановяването на санкциите на ООН срещу Ислямската република.
Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи.
On behalf of the Islamic Republic of Iran, I yesterday presented a reasonable and actionable plan to E3/EU counterparts to avert an unnecessary and avoidable crisis in the coming days.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) September 18, 2025
Instead of being met with engagement on the substance of this plan, Iran is now faced with a…
„Иран предлага креативно, справедливо и балансирано предложение, което отговаря на реалните опасения и е взаимно изгодно“, написа Арагчи в X.
На 28 август Франция, Великобритания и Германия задействаха механизъм за повторно налагане на санкции на ООН срещу Иран. Причината беше неспазване на ангажиментите по ядрената програма.
Министрите на външните работи на трите държави обявиха, че „по този начин задействат процеса, известен като механизма ‘snapback’“, който стартира 30-дневен период за повторно налагане на санкции, временно замразени преди десет години.Редактор: Цветина Петкова
