Над 300 души се обявиха срещу незаконните сондажи за минерална вода и поискаха справедливост
Жители на село Огняново излязоха на мирен протест в подкрепа на кмета Иван Ижбехов, който твърди, че е бил пребит от местен хотелиер. На централния площад в селото се събраха около 300 души, за да изразят своята солидарност и недоволство.
Обвиненият хотелиер от кмета на Огняново за побой: Не съм го бил. Той изпитва злоба, защото не съм му дал пари за събора
Протестиращите заявиха, че вярват на кмета и застават зад него в усилията му да разкрие незаконните сондажи за минерална вода в района. „Трябва да се спре в малките градчета и села, местни деребеи да смятат, че живеем във феодализъм”, заяви една от протестиращите.
"Ще дам 200 000 лева, за да те убият": Кметът на Огняново твърди, че е бит и заплашван
Ижбехов благодари на хората за подкрепата и подчерта, че е решен да продължи борбата си срещу всички незаконни сондажи за минерална вода.
