Предвидени са много културни събития, които започват от днес

Велико Търново се подготвя за националните чествания по случай 117-ата годишнина от обявяването на независимостта на България. В града започна един от съпътстващите фестивали – „Нощ на Самоводската чаршия”.

Открива се и 18-ото издание на Международния фестивал на военните духови оркестри. Той е единствен по рода си и Велико Търново неслучайно е негов домакин, тъй като там е прозвучал първият духов оркестър през 1879 година.

ИСТОРИЧЕСКА ВЪЗСТАНОВКА: Включиха царския влак "Корона експрес" в честванията за Деня на независимостта

Кулминацията на празненства ще бъде в понеделник.  По традиция на 22 септември честванията ще започнат от църквата "Свети 40 мъченици", където през 1908 г. княз Фердинанд обявява България за независима държава. След това празничното шествие ще се отправи съм историческия хълм "Царевец", където с военен ритуал ще бъде издигнат националния трибагреник.

Празничната програма ще продължи през целия ден, а кулминацията ще бъде тържествената заря-проверка на площада пред крепостта "Царевец".

