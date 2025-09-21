-
Проф. Михаил Станчев: Русия провокира НАТО. Дано утре Путин да не реши да си пие кафето на Ламанша
-
Жители на Огняново на протест в подкрепа на кмета Иван Ижбехов
-
Родителите на загиналото дете в Несебър: Това не е нелеп инцидент, а престъпна небрежност
-
За шести път: Протест срещу безводието блокира Плевен (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
„Между редовете": Водната криза в Ловешко - глобално затопляне или регионално безхаберие
-
„Да хванеш гората”: Семейството от София, което откри село Осоица и неговите обичаи (ВИДЕО)
Предвидени са много културни събития, които започват от днес
Велико Търново се подготвя за националните чествания по случай 117-ата годишнина от обявяването на независимостта на България. В града започна един от съпътстващите фестивали – „Нощ на Самоводската чаршия”.
Открива се и 18-ото издание на Международния фестивал на военните духови оркестри. Той е единствен по рода си и Велико Търново неслучайно е негов домакин, тъй като там е прозвучал първият духов оркестър през 1879 година.
ИСТОРИЧЕСКА ВЪЗСТАНОВКА: Включиха царския влак "Корона експрес" в честванията за Деня на независимостта
Кулминацията на празненства ще бъде в понеделник. По традиция на 22 септември честванията ще започнат от църквата "Свети 40 мъченици", където през 1908 г. княз Фердинанд обявява България за независима държава. След това празничното шествие ще се отправи съм историческия хълм "Царевец", където с военен ритуал ще бъде издигнат националния трибагреник.
Празничната програма ще продължи през целия ден, а кулминацията ще бъде тържествената заря-проверка на площада пред крепостта "Царевец".
Последвайте ни