Велико Търново се подготвя за националните чествания по случай 117-ата годишнина от обявяването на независимостта на България. В града започна един от съпътстващите фестивали – „Нощ на Самоводската чаршия”.

Открива се и 18-ото издание на Международния фестивал на военните духови оркестри. Той е единствен по рода си и Велико Търново неслучайно е негов домакин, тъй като там е прозвучал първият духов оркестър през 1879 година.