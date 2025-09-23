От днес центърът „Помпиду“, емблематичната парижка сграда с многоцветната си архитектура, в която се помещава един от най-важните музеи за модерно изкуство в света – заедно с MoMA в Ню Йорк, – затвори врати за ремонт.

Музеят, разположен близо до Ле Ал в Париж, най-накрая ще започне своята метаморфоза с работа, която ще му позволи да се върне към първоначалната си идея: мултидисциплинарност. Сградата е едновременно музей на модерното и съвременното изкуство, библиотека, серия от пространства за кино и изпълнения на живо, както и лаборатория за музикални и звукови изследвания Ircam, разположена на няколко крачки.

Паметникът, наричан още „Бобур“ от парижани – на името на улицата, която минава покрай него – е посрещнал пет милиона посетители през 2024 г. Сградата, проектирана от италианските архитекти Ренцо Пиано и Джанфранко Франкини и англичанина Ричард Роджърс, се простира на девет нива и 120 000 м².

Фрида Кало, Дали, Бейкън, Дюшан… произведенията на големи художници вече са преместени от постоянните колекции, които са съдържали около 2000 от общо 150 000 произведения (музеят разполага с огромни площи извън Париж). Обществената библиотека, която ежедневно посрещаше хиляди студенти и посетители, също се е преместила на друго място в столицата, в очакване на повторното си отваряне през 2030 г.

От 22 до 25 октомври публиката ще бъде поканена на „голямо музикално и артистично тържество“ по случай Седмицата на съвременното изкуство в Париж, съобщи президентът на Центъра „Помпиду“ Лоран Льо Бон. Това е начин да се отбележат затварянето и ремонта.

Открита през 1977 г., институцията революционизира своята епоха и спечели публика както в Париж, така и в чужбина. Сега тя страда от износване. Необходими са премахване на азбест, подобряване на достъпността, хидроизолация, сигурност, намаляване на сметката за енергия (с 40%) и цялостен вътрешен ремонт. Бюджетът възлиза на 460 милиона евро, от които 280 милиона са финансирани от държавата. „За останалите 180 милиона 100 милиона вече са осигурени (Саудитска Арабия допринася с 50 милиона евро, бел. ред.), а останалите 80 милиона се надяваме да намерим през следващите пет години“, уточни президентът.

През 2030 г. посетителите ще открият нов двуетажен мултидисциплинарен форум с площ от 10 000 м², включващ взаимосвързани пространства за представления, изложби и кино. Огромна тераса на седмия етаж ще бъде отворена за обществеността и ще предлага спиращи дъха гледки към Париж.

Музеят за модерно изкуство ще има нова сценография и обиколка, „подчертаваща мястото на жените художнички и даваща почетно място на социалните дебати (екология, отношение към града и др.), както и на новите технологии“.

