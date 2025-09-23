Кари Едуардс от Вирджиния спечели 150 хиляди долара от лотарията, след като се довери на ChatGPT за избора на числата си. Едуардс, вдовица и баба от Мидлотиан, улучи четири от петте основни числа, както и Powerball числото в тегленето на Virginia Powerball на 8 септември, пише The Guardian.

Организаторите на националната лотария на САЩ споделят, че играчите трябва да преодолеят почти невъобразими шансове от 1 към 292 милиона, за да спечелят джакпота. По правилата на играта това обикновено би донесло на Едуардс 50 000 долара. Но тя утроила тази сума, защото е платила 3 долара вместо 2 за билета си.

Едуардс се обръща към ChatGPT да й предложи числа. Просто е търсела вдъхновение, защото не е знаела какво да избере.

Няколко дни по-късно тя получила съобщение, което първоначално помислила за измама. От лотарията й казват, че тя трябва да вземе печалбата си от тях, но тя веднага го помислила за фалшиво. Когато се прибира, влиза в акаунта си и там пише, че е спечелила 50 000 долара, умножено по 3. Едуардс си спомня, че почувствала огромна радост от късмета си, но много бързо осъзнала какво трябва да направи.

„Знаех, че трябва да даря всичко“, казва жителката на Мидлотиан, Вирджиния. „Бог ме благославя, за да мога аз да благословя другите.“

Тя дарила цялата си награда за три благотворителни каузи - изследванията на деменцията, достъпа до храна и подкрепата за военни семейства.

„Много рядко имаме печеливши, които правят това, което Кари направи“, сподели служител на лотарията пред местни медии.

Едуардс разказа, че приема като благословия факта, че печалбата ѝ от Powerball може да „служи на по-висока цел“. “Надявам се и други хора също да бъдат вдъхновени да даряват”, каза тя.

Редактор: Ивайла Митева