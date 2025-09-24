19-годишен шофьор помете 76-годишен велосипедист в Старозагорско, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 23 септември в село Александрово на ул. "Мир", предаде DarikNews .

Младият водач се движил с несъобразена скорост и блъснал възрастния мъж. Той е откаран в болница, където по-късно е починал.

Шофьорът е задържан. Тестовете му за алкохол и наркотици са отрицателни. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.

