Младият водач се движил с несъобразена скорост
19-годишен шофьор помете 76-годишен велосипедист в Старозагорско, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 23 септември в село Александрово на ул. "Мир", предаде DarikNews.
Младият водач се движил с несъобразена скорост и блъснал възрастния мъж. Той е откаран в болница, където по-късно е починал.
Шофьорът е задържан. Тестовете му за алкохол и наркотици са отрицателни. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.Редактор: Дарина Методиева
Източник: DarikNews
