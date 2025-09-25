Джип, моторна лодка и 3 коли изгоряха при пожар в старозагорско село. Това съобщиха от ОДМВР-Стара Загора. В сряда в 12:25 ч. във Второ РУ-Стара Загора, е получен сигнал, че в двор на къща в с.Еленино е възникнал пожар.

Съседски тормоз: Мъж подпали апартамента си в Дупница два пъти за ден

На място са изпратени екипи на пожарната и полицията. Установено е, че в резултат на възникналия пожар, са частично изгорели 3 леки автомобила, един джип, и моторна лодка - всички собственост на 53-годишен мъж.

Пожар в горски район в Сухиндол



Работата по случая продължава в рамките на започнато досъдебно производство.

Редактор: Ивайла Митева