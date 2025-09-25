Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подкрепи коментарите на президента на САЩ Доналд Тръмп, че страните членки на НАТО трябва да свалят руски дронове и самолети, ако те навлязат в тяхното въздушно пространство, когато това е необходимо.

Тръмп: НАТО трябва да сваля руски самолети, ако навлязат в нейното въздушно пространство

„Ако е необходимо. Така че съм напълно съгласен с президента Тръмп: ако е необходимо“, каза Рюте в интервю за предаването „Fox & Friends“ на Fox News. Той добави, че военните на НАТО са обучени да оценяват подобни заплахи и да определят дали могат да ескортират руски самолети от територията на държавите-съюзници или да предприемат по-нататъшни действия.