Снимка: Getty Images
Военните ни са обучени да оценяват подобни заплахи, обясни генералният секретар на НАТО
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подкрепи коментарите на президента на САЩ Доналд Тръмп, че страните членки на НАТО трябва да свалят руски дронове и самолети, ако те навлязат в тяхното въздушно пространство, когато това е необходимо.
„Ако е необходимо. Така че съм напълно съгласен с президента Тръмп: ако е необходимо“, каза Рюте в интервю за предаването „Fox & Friends“ на Fox News. Той добави, че военните на НАТО са обучени да оценяват подобни заплахи и да определят дали могат да ескортират руски самолети от територията на държавите-съюзници или да предприемат по-нататъшни действия.
