Бившият министър на отбраната Ангел Найденов коментира актуалната ситуация около руските провокации по границите на страните от НАТО и възможността за разширяване на конфликтА В ЕФИРА НА „Денят на живо” по NOVA NEWS.

„Това, което се случва, не е случайност или грешка, а преднамерена провокация с цел демонстрация и тест на системите за противовъздушна отбрана на страните по източния фланг на НАТО”, заяви Найденов. Той посочи, че руските въздушни нарушения и нахлувания, включително с дронове и изтребители, са ясна индикация за опит да се провери готовността и реакциите на отбранителните системи на съседните държави.

„С всяка нова провокация границата между провокация и открит конфликт става все по-тънка”, предупреди бившият министър. Той припомни думите на украинския президент Володимир Зеленски и редица западни политици, които не изключват възможността Русия да насочи агресията си към други страни в следващите години.

Особено тревожни според Найденов са изказванията на полския премиер, който заяви, че Европа никога не е била по-близо до пряк конфликт с Русия след Втората световна война, както и настояването на полския президент за разрешение за разполагане на ядрени оръжия на територията на страната. „Това е ново ниво на конфронтация”, подчерта Найденов.

В контекста на увеличаващата се заплаха, седем европейски държави, сред които и България, започват инициатива за създаване на „стена от дронове” – мултифункционална система за противовъздушна отбрана, която да защитава източния фланг на ЕС и НАТО. Тя се базира на опита на Украйна, която успешно защитава своя въздушен простор с антидрон системи и висок процент успешно неутрализирани дронове и ракети.

„Това е само началото на един многоаспектен проект, който изисква сериозни инвестиции и координация”, посочи Найденов, като изрази съмнения относно възможностите на България сама да поеме тежестта на такива разходи, призовавайки за подкрепа от Европейската комисия и европейския бюджет.

Той изтъкна, че НАТО и отделните държави членки все още не демонстрират необходимата готовност да се справят с предизвикателствата на модерната война, където дроновете играят все по-важна роля. „Нуждаем се от развитие на системите за защита от бавно летящи, бързо маневриращи дронове на ниска височина”, каза още Найденов.

Във връзка с последните изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Русия е „хартиен тигър” и че Украйна може да си върне границите си от преди нахлуването, Найденов призова за внимание и търпение. „Още е рано да правим крайни изводи за трайна промяна в американската политика”, отбеляза той и подчерта необходимостта от продължаваща подкрепа за Украйна, включително във военно-техническо отношение и финансово.

