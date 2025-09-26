Израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща в гневно обръщение в ООН да блокира създаването на палестинска държава. Той обвини европейските лидери, че тласкат Израел към „национално самоубийство“ и възнаграждават "Хамас", предаде АФП.

В предизвикателната си реч, която частично беше излъчена чрез израелски военни високоговорители в Газа, Нетаняху се закле да „завърши работата“ срещу "Хамас", въпреки че президентът Доналд Тръмп заяви, че според него е постигнал сделка за примирие.

Дни след като Франция, Великобритания и други западни държави признаха държава Палестина, израелският премиер заяви, че те са изпратили „много ясно послание, че убийството на евреи се отплаща“.

Делегати напуснаха залата на ООН при речта на Нетаняху

„Израел няма да позволи да ни натрапят терористична държава. Няма да извършим национално самоубийство, защото вие нямате куража да се изправите срещу враждебните медии и антисемитските тълпи, които искат кръвта на Израел“, добави министър-председателят.

В същата реч той подчерта, че Израел е „смазала по-голямата част“ от „терористичната машина“ на "Хамас" и се стреми да завърши работата „възможно най-бързо“.

Министър-председателят отхвърли обвиненията в „геноцид“ в Газа и използване на „глад“ като тактика. Той настоя, че Израел всъщност храни населението на разрушената палестинска територия.

„Тези, които разпространяват клеветническите обвинения за геноцид срещу Израел, не са по-добри от тези, които разпространяваха клеветническите обвинения срещу евреите през Средновековието“, каза Нетаняху.

Президентът на Палестинската автономия Махмуд Абас, съперник на "Хамас", осъди атаката от 7 октомври 2023 г., както и антисемитизма, в свое обръщение, което произнесе виртуално, след като САЩ му отказаха виза.

Нетаняху — който десетилетия е против създаването на палестинска държава — се подигра на западната подкрепа за Абас и нарече Палестинската автономия „корумпирана до основи.“

Забележително е, че Нетаняху не засегна въпроса за анексиране на Западния бряг, което някои членове на кабинета му са заплашвали като начин да убият всяка перспектива за реална палестинска държава.

Тръмп, обикновено твърд съюзник на израелския премиер, предупреди срещу анексията, докато предлага мирен план за Газа, включващ разоръжаването на "Хамас".

Редактор: Дарина Методиева