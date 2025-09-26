Италия стана първата държава в ЕС, която одобри всеобхватен закон, регулиращ използването на изкуствен интелект (ИИ), включително налагане на наказания лишаване от свобода на онези, които използват технологията, за да причинят вреда, като например създаване на фалшиви снимки или видеоклипове, и ограничаване на достъпа на деца.

Правителството на Джорджа Мелони заяви, че законодателството, което е в съответствие с историческия закон на ЕС за ИИ, е решаваща стъпка за определяне на начина, по който се използва ИИ в Италия.

Целта е да се насърчи „човекоцентрично, прозрачно и безопасно използване на определяне“, като се акцентира върху „иновациите, киберсигурността и защитата на личните данни“, съобщи в. „Гардиън“.

Законът предвижда наказания от 1 до 5 години лишаване от свобода за незаконно разпространение на съдържание, генерирано или манипулирано с ИИ, ако то причинява вреда.

Ще има и по-тежки наказания за използване на технологията за извършване на престъпления, включително измама и кражба на самоличност, както и по-строги правила за прозрачност и човешки надзор, регулиращи използването на технологията на работното място и в редица сектори като здравеопазване, образование, правосъдие и спорт.

Освен това децата под 14-годишна възраст ще се нуждаят от родителско съгласие, за да имат достъп до ИИ.

По отношение на авторското право законът постановява, че произведенията, създадени с помощта на ИИ, са защитени, ако са резултат от истински интелектуален труд, докато извличането на текст и данни с помощта на ИИ ще бъде разрешено само за съдържание, което не е защитено с авторско право, или за научни изследвания от оторизирани институции.

Алесио Бути, заместник-министърът на цифровата трансформация, каза, че законът „връща иновациите в периметъра на обществения интерес, насочвайки ИИ към растеж, права и пълна защита на гражданите“.

Правителството е възложило Агенцията за цифрова Италия и Националната агенция за киберсигурност прилагането на закона, който получи окончателно одобрение в парламента след едногодишни дебати.

В изказване по темата за ИИ през март миналата година Мелони заяви: „Може и трябва да има италиански подход по отношение на ИИ, италиански подход за разработване на ИИ италиански подход за управление на ИИ“.

Премиерът счита технологията за „най-голямата революция на нашето време“, но отбеляза, че тя може да достигне пълния си потенциал само „ако се разработва в рамките на етични правила, които се фокусират върху хората, техните права и нужди“.

Законът разрешава до 1 млрд. евро от държавен фонд за рисков капитал за подкрепа на компании, работещи в областта на ИИ, киберсигурността и телекомуникациите, въпреки че критиците твърдят, че сумата е малка в сравнение с инвестициите на САЩ и Китай.

Редактор: Иван Петров