През последните дни се разпространява невярна информация, че всички граждани и фирми в София трябва до 30 септември 2025 г. да подадат нови декларации за такса „Битови отпадъци“ (ТБО), в противен случай ще бъдат глобени. Това не отговаря на истината.

Официалната позиция на Столична община:

• Подаването на декларации не е задължително;

• Няма глоби или санкции за тези, които не ги подадат;

• Попълването или непопълването им няма да промени начина на изчисляване на ТБО за домакинства и бизнес след 1 януари 2026 г.

От 1 януари 2026 г. държавата предвижда въвеждане на нов принцип за изчисляване на ТБО – по метода „замърсителят плаща“, вместо по данъчна оценка. Национално решение за задължителна промяна обаче все още няма. Затова в момента декларациите са пожелателни. Те целят единствено да съберат предварителна информация за начина на ползване на имотите и количеството отпадък, за да може Столичната община и Общинският съвет да подготвят най-справедливо решение за столичани.

Какво следва?

След като държавата вземе окончателно решение и Общинският съвет приеме промени в наредбата, ще бъдат обявени ясни правила и срокове за действията на гражданите и бизнеса.

От Столична община призовават жителите на София и представителите на фирмите да се информират единствено чрез официалните канали на Столична община и да не се поддават на слухове, които създават излишно напрежение.