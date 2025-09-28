Наблюдаваме развитието на Средиземноморски циклон с център, преминаващ над Гърция. Страната ни попада в периферията със значителна облачност в неделя и понеделник. В светлата част на деня се очакват по-съществени валежи следобед в Западна България, вечерта, през нощта и утре - в останалата част на България. В най-високия планински пояс ще има условия за символичен сняг. Спрямо съботата, вятърът ще е осезаемо по-слаб, но отново прохладен от изток. Дневните температури ще останат между 15 и 20-21 градуса.

В понеделник ще остане облачно със слаби валежи, които в хода на деня ще намаляват и ще се ограничават по обхват. Облаците следобед ще се разкъсват. Във вторник и сряда облаците ще са с чести разкъсвания, а дъждовете - кратки, локални и незначителни. Призори в някои котловини в Западна България с минимална облачност ще има риск от слана. Денем термометрите с леки регионални колебания ще се запазят между 15 и 20 градуса.

Прохладна есен в последния септемврийски уикенд

Ранните прогнози за втората половина на предстоящата седмица допускат оформянето на нов циклон в Средиземноморието. При този сценарий можем да очакваме напоителни есенни дъждове. В най-високата част на планините в Западна България ще превали сняг. В ниската част на страната – дъжд, в отделни точки в значителни сумарни количества.

Ветровете ще са източни със силни пориви. Температурите към четвъртък-петък ще са без особени аномалии. Показанията ще се понижат леко и ще са между 12 и 17 градуса. В районите с продължителен валеж в западната половина на страната усещането ще е за по-прохладно време.